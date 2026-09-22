पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का खुला खाता, बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल, छा गईं फातिमा

जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का जलवा रहा. बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने 31 रन से जीत दर्ज की और ब्रॉन्ज मेडल जीता है. कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान फातिमा सना ने सर्वाधिक 45 रन की पारी खेली. 30 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए.
फातिमा के अलावा गुल फिरोजा ने 23 गेंदों पर 31, आलिया रियाज ने 22 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, और शावाल जुल्फिकार ने 17 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए नाहिदा अख्तर, शोरना अख्तर और औप रितू मोनी ने 2-2 विकेट लिए। संजीदा को 1 विकेट मिला. 146 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन बना सकी और 31 रन से मैच हार गई.
पाकिस्तान की महिला टीम गोल्ड मेडल रेस से बाहर हो गई थी, क्योंकि टीम को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, भारत से बांग्लादेश को हार मिली थी, जिसके चलते इन दोनों टीमों के बीच ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ और पाकिस्तान ने बाजी मारी. बांग्लादेश के लिए शरमीन अख्तर सबसे सफल बल्लेबाज रहीं, उन्होंने 45 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 46 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनकी पारी टीम के काम नहीं आई.
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बांग्लादेश की कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज निगार सुल्ताना ने 25 रन बनाए. दिलारा अख्तर ने 12 और नाहिदा अख्तर ने 10 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई. पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी भी शानदार रही. उम्मे-हनी ने 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट झटके. तस्मीना रुआब, कप्तान फातिमा सना, नशरा संधू और आयशा जफर को 1-1 विकेट मिला. एशियन कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था. ऐसे में एशियन गेम्स में कांस्य पदक निश्चित रूप से टीम के आत्मनिश्वास को बढ़ावा देगा.