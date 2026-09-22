पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का खुला खाता, बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल, छा गईं फातिमा

बांग्लादेश की कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज निगार सुल्ताना ने 25 रन बनाए. दिलारा अख्तर ने 12 और नाहिदा अख्तर ने 10 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई. पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी भी शानदार रही. उम्मे-हनी ने 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट झटके. तस्मीना रुआब, कप्तान फातिमा सना, नशरा संधू और आयशा जफर को 1-1 विकेट मिला. एशियन कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था. ऐसे में एशियन गेम्स में कांस्य पदक निश्चित रूप से टीम के आत्मनिश्वास को बढ़ावा देगा.