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पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का खुला खाता, बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल, छा गईं फातिमा

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने देश की लाज बचा ली है. टीम ने बांग्लादेश को मात देकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. पाकिस्तान ने 31 रन से जीत दर्ज की, जिसमें जीत की नायक फातिमा सना रहीं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 22, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:41 AM IST
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का खुला खाता, बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल, छा गईं फातिमा
Image Credit: Fatima Sana (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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