T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए PAK टीम का ऐलान, सेलेक्टर्स ने इन खतरनाक क्रिकेटर्स को दिया मौका

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यों की एक मजबूत टीम चुनी है. पाकिस्तान टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी और 14 जून को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. पाकिस्तान को ग्रुप-1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दो क्वालिफायर टीमों, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के साथ रखा गया है.
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यों की एक मजबूत टीम चुनी है. पाकिस्तान टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी और 14 जून को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. पाकिस्तान को ग्रुप-1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दो क्वालिफायर टीमों, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के साथ रखा गया है.
पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने नए चेहरों को मौका दिया है और टीम में पांच ऐसी खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपना T20 वर्ल्ड कप डेब्यू करेंगी. इन नामों में शामिल हैं, ऐमन फातिमा, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब. टॉप ऑर्डर में गुल फिरोजा होंगी, जिन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई ODI सीरीज में दो शतक जड़े थे. मुनीबा अली और आयशा जफर बल्लेबाजी को मजबूती देंगी. नतालिया परवेज, इरम जावेद, आलिया रियाज और सायरा जबीन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ हैं.
हालांकि, पाकिस्तान की असली ताकत उसकी गेंदबाजी होगी और टीम में वे सभी बड़े नाम शामिल हैं, जो काफी समय से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रही हैं. टीम ने स्पिन-डोमिनेटिंग अटैक का विकल्प चुना है, जिसमें सादिया इकबाल, नशरा संधू, तूबा हसन और रमीन शमीम आक्रमण की अगुवाई करेंगी, जबकि फातिमा, डायना बेग और तस्मिया रुबाब तेज गेंदबाजी को मजबूती देंगी. T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से पहले होने वाली एक ट्राई-सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड और वेस्टइंडीज से होगा.
फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, ऐमन फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तूबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.