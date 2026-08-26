IND W vs PAK W महामुकाबले में 10 दिन बाकी, पाकिस्तान टीम मेंस के साथ हाई लेवल प्रैक्टिस, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान

28 अगस्त से महिला एशिया कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें हाई वोल्टेज मुकाबले में भिडे़ंगी. इससे पहले ही पाकिस्तान की महिला टीम अपनी हाई लेवल प्रैक्टिस को लेकर सुर्खियों में आ गई है. टीम ने लाहौर में अपने ट्रेनिंग कैंप के दौरान पुरुषों की टीम के खिलाफ पूरे T20 मैच खेले. अभी तक के इतिहास में कभी पाकिस्तान की टीम ने महिला एशिया कप का खिताब नहीं जीता है, लेकिन इस बार तैयारी पूरी नजर आ रही है. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में खुलकर बात की.