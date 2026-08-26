IND W vs PAK W महामुकाबले में 10 दिन बाकी, पाकिस्तान टीम मेंस के साथ हाई लेवल प्रैक्टिस, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान

28 अगस्त से महिला एशिया कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें हाई वोल्टेज मुकाबले में भिडे़ंगी. इससे पहले ही पाकिस्तान की महिला टीम अपनी हाई लेवल प्रैक्टिस को लेकर सुर्खियों में आ गई है. टीम ने लाहौर में अपने ट्रेनिंग कैंप के दौरान पुरुषों की टीम के खिलाफ पूरे T20 मैच खेले. अभी तक के इतिहास में कभी पाकिस्तान की टीम ने महिला एशिया कप का खिताब नहीं जीता है, लेकिन इस बार तैयारी पूरी नजर आ रही है. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में खुलकर बात की.
महिला टीम ने अब्दुल कादिर क्रिकेट अकादमी के खिलाफ मुकाबले खेले. इन मैचों में टीनएज और सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल थे. आम प्रैक्टिस सेशन के उलट, ये मैच पूरे ट्वेंटी-20 नियमों के तहत खेले गए. ये कदम पाकिस्तान की टीम ने दबाव और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए उठाया है. साल 2012 और 2016 में पाकिस्तान की महिला टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन भारत से हार के चलते ट्रॉफी से चूक गई.
क्रिकइन्फो के अनुसार, फातिमा ने अपनी टीम की तैयारी पर कहा, "हम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमने लड़कों के खिलाफ कड़े मुक़ाबले खेले हैं, जिनमें हमें दबाव का सामना करना पड़ा. इन अनुभवों से हमें टूर्नामेंट की चुनौतियों के हिसाब से ढलने में मदद मिलेगी." टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला था. टीम ने 5 मुकाबलों में महज एक ही मैच में जीत दर्ज की थी.
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फातिमा सना ने आगे कहा, "हमें यह समझने की जरूरत थी, कि दबाव को बेहतर ढंग से कैसे संभाला जाए. जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो यह बात अहम हो जाती है. इन मैचों ने हमें इस मामले में मदद की है और इसका फर्क साफ दिखेगा. दबाव वाले हालात में घबराने के बजाय शांत रहना बहुत जरूरी है. हमने लड़कियों से कहा है कि वे अहम पलों में शांत रहें, खुद पर काबू रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और योजनाओं पर अमल करें."