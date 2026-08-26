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IND W vs PAK W महामुकाबले में 10 दिन बाकी, पाकिस्तान टीम मेंस के साथ हाई लेवल प्रैक्टिस, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान

महिला एशिया कप की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. 28 अगस्त से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें तैयारी में जुटी हैं, लेकिन पाकिस्तान की महिला टीम हाई लेवल प्रैक्टिस मोड में नजर आई.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 26, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:26 PM IST
IND W vs PAK W महामुकाबले में 10 दिन बाकी, पाकिस्तान टीम मेंस के साथ हाई लेवल प्रैक्टिस, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान
Image Credit: 5 सितंबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला. (PIC- IANS AI Generated)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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