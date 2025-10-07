Advertisement
भारत से एकतरफा हार... अब ऑस्ट्रेलिया से जीत के सपने देख रहा PAK, ओपनर ने उठाया जिम्मा

IND W vs PAK W: पाकिस्तान महिला टीम भारत से करारी हार के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया से जीत के सपने देखने लगी है. भारत से इस टीम को 88 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था और ऑस्ट्रेलिया इससे भी खतरनाक टीम है. पाकिस्तान की ओपनर ने जीत की जिम्मेदारी उठाई है. 

 

Oct 07, 2025
Sidra Amin
IND W vs PAK W: पाकिस्तान महिला टीम भारत से करारी हार के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया से जीत के सपने देखने लगी है. भारत से इस टीम को 88 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था और ऑस्ट्रेलिया इससे भी खतरनाक टीम है. पाकिस्तान की ओपनर सिदरा आमीन ने जीत की जिम्मेदारी उठाई है जो भारत के खिलाफ फ्लॉप नजर आई थीं. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच टक्कर 8 अक्टूबर को होनी है. 

क्या बोली सिदरा आमीन?

सिदरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का जिम्मा लेते हुए कहा, 'एक सीनियर बल्लेबाज होने के नाते और आप मुझे टीम की रीढ़ भी कह सकते हैं. मेरे कोचों और साथियों ने मुझ पर बहुत जिम्मेदारी डाली है. मुझे यह ज़िम्मेदारी लेना पसंद है. मैं शांत और संयमित रहने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं अपने खेल को जानती हूँ और उसे आगे कैसे ले जाना है. यह भी जानती हूं'

कल महत्वपूर्ण मैच

पाकिस्तान अभी भी ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली जीत की तलाश में है. आमीन ने कहा, 'कल एक टीम के तौर पर हमारे लिए एक बड़ा मैच है. लेकिन एक टीम और एक खिलाड़ी के तौर पर हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना होगा. हम एक अच्छी बल्लेबाजी टीम हैं, लेकिन बल्लेबाजों के तौर पर हमें विकेट पर ज़्यादा समय बिताना होगा ताकि हम अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकें और परिस्थितियों का अच्छी तरह से आकलन कर सकें. चर्चा इस बात पर है कि बल्लेबाजों के तौर पर हमें ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी विकेट पर देर तक टिकना होगा और अधिक ओवर खेलने होंगे.'

नया मैच, नई उम्मीद..

सिदरा ने आगे कहा, 'हर मैच अलग होता है। कल एक नया दिन है, एक नया मैच है और उम्मीद है कि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन जारी रखूंगी. शुरुआत से ही, मैं खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि खेल लगातार विकसित हो रहा है. अपनी टीम की मुख्य बल्लेबाज होने के नाते, मुझे जिम्मेदारी से खेलना होगा और खाली गेंदों को कवर करना होगा.'

Kavya Yadav

Kavya Yadav

TAGS

PAK W vs AUS W

