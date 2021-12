इस क्रिकेटर के बच्चे की मां बनना चाहती थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस, सरेआम दिया ऑफर

नई दिल्ली: किसी क्रिकेटर का असल काम मैदान में अच्छा प्रदर्शन करना होता है लेकिन कई प्लेयर्स सोशल मीडिया के भी चैंपियन होते हैं. न्यूजीलैंड (New Zealand) के ऑलराउंडर जेम्स नीशम (James Neesham) भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जो ट्विटर पर बेबाक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं.

जेम्स नीशम को मिला अजीब सा ऑफर

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 (ICC World Cup 2019) के फाइनल में न्यूजीलैंड (New Zealand) की हार के बाद जेम्स नीशम (James Neesham) को अक्सर ट्रोल किया जाता है, लेकिन कई लोग उनसे हमदर्दी भी रखते हैं. करीब 2 साल पहले नीशम को ट्विटर पर अजीब सा ऑफर दिया गया जिसपर उन्होंने फनी अंदाज में रिप्लाई किया.

2 साल पहले किया था ये ट्वीट

जेम्स नीशम (James Neesham) ने अगस्त 2019 में एक ट्वीट करते हुए कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अनंत विनाश का डर बहुत कम हो गया है क्योंकि मैंन लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट (Los Angeles Airport) के रास्ते कुछ वक्त से ट्रैवल किया हूं.'

I feel like I have a much lessened fear of eternal damnation in hell thanks to travelling through LA Airport a few times — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) August 28, 2019

जिम्मी के बच्चे की मां बनने की ख्वाहिश

जेम्स नीशम (James Neesham) के रैंडम ट्वीट पर पाकिस्तान (Pakistan) की एक्ट्रेस सहर शिनवारी (Sehar Shinwari) ने सरेआम अपने दिल की बात कह दी. उन्होंने लिखा, 'जिम्मी क्या आप फ्यूचर में मेरे बच्चे के पिता बनना चाहेंगे' साथ ही शिनवारी ने एक और ट्वीट में लिखा, 'जिम्मी आई लव यू.'

Jimmy would you like to be daddy of my future kids — Sehar Shinwari (@SeharShinwari) August 28, 2019

Jimmy I love you — Sehar Shinwari (@SeharShinwari) August 28, 2019

जेम्स नीशम ने लिए ट्वीट के मजे

जेम्स नीशम (James Neesham) ने सहर शिनवारी (Sehar Shinwari) के इस ह्यूमर भरे ट्वीट को समझने में कोई देर नहीं की और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के इस ऑफर पर मजेदार जवाब देते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि इसमें इमोजी की जरूरत नहीं थी.'

I really feel like the emojis were unnecessary https://t.co/tH3g0jCWe4 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) August 28, 2019

नीशम का ट्वीट हुआ वायरल

जेम्स नीशम (James Neesham) की हाजिरजवाबी ट्विटर यूजर्स को काफी पसंद आई और देखते देखते जिम्मी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. न्यूजीलैंड (New Zealand) के ऑलराउंडर अक्सर अपने फनी अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं.

कौन हैं सहर शिनवारी?

सहर शिनवारी (Sehar Shinwari) का जन्म पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में हुआ था. उनका ताल्लुक कोहट इलाके के शिनवारी ट्राइब से है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2014 कॉमेडी सीरियल 'शेर सवा शेर' से की थी. शिनवारी की फैमली उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.