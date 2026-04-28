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PAK बल्लेबाज की घटिया सोच...Team India के गेंदबाजों पर दिया विवादित बयान, फैंस ने याद दिला दी औकात

Hasan Nawaz Controversial Statement: पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी हसन नवाज ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जहर उगला है. उन्होंने एक विवादित बयान दिया है. सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने इस बल्लेबाज को उसकी औकात दिखा दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:29 PM IST
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PAK बल्लेबाज की घटिया सोच...Team India के गेंदबाजों पर दिया विवादित बयान, फैंस ने याद दिला दी औकात

Hasan Nawaz Controversial Statement: क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी राइवलरी अगर कोई है तो वो भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच है. इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट की जंग मैदान के बाहर भी उतनी ही गर्म रहती है, जितनी स्टेडियम के अंदर. पाकिस्तानी खिलाड़ी सुर्खियों में आने के लिए अक्सर भारतीय क्रिकेट के खिलाफ विवादित बयानबाजी का सहारा लेते हैं. अब इस कड़ी में पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज हसन नवाज का नाम जुड़ गया है. हसन नवाज ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जो 'जहर' उगला है, उसने सोशल मीडिया पर नया विवाद छेड़ दिया है. 

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के दौरान एक स्थानीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में हसन नवाज से उनके पसंदीदा गेंदबाज के बारे में सवाल किया गया, तो उनकी घटिया सोच बाहर आ गई. उस सवाल के जवाब में नवाज ने कहा, “सीधी बात है कि मुझे इंडिया के हर एक गेंदबाज से नफरत है. हम हमेशा उनके गेंदबाजों के खिलाफ रन मारने की सोचते हैं. इंशाअल्लाह, अगर मौका मिला तो आगे हम ऐसा करके दिखाएंगे.”

भारत के खिलाफ सिर्फ 5 रन बना पाए हैं नवाज

हसन नवाज ने वीडियो में आगे ये भी कहा कि भारत के खिलाफ खेलते समय उन्हें स्वाभाविक रूप से ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. हालांकि, हकीकत यह है कि जब भी वह भारतीय टीम के सामने आए हैं, उनका बल्ला खामोश रहा है. हसन नवाज के आंकड़े उनके बयानों से बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं. वो भारत के खिलाफ एकमात्र मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे.

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फैंस ने याद दिलाई औकात

एक यूजर ने लिखा, 'आप इस तरह का बयान तभी दे सकते हैं, जब आप दबाव में भी जीत रहे हों और रन बना रहे हों, लेकिन हसन नवाज तो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं, जो T20 और PSL में भी औसत प्रदर्शन ही कर रहे हैं. सबसे बुरी बात तो यह है कि वह पाकिस्तान की टीम में भी नहीं हैं, तो जरा देखिए, कितनी हिम्मत है इनमें.'

एक अन्य यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'एक खिलाड़ी था इनकी टीम में आसिफ अली करके, वो भी 150 सिक्स मारता था नेट सेशन में, पता नहीं किधर गायब हो गया भाई. हसन नवाज भी साहिबजादा फरहान के साथ डॉक्यूमेंट्री में काम करना चाहते हैं.'

हसन नवाज का क्रिकेट करियर

अगर हम नवाज का क्रिकेट करियर देखें तो साल 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले हसन ने अब तक 25 टी20 मैचों में मात्र 20.77 की साधारण औसत से 457 रन बनाए हैं.

यहां तक कि PSL 2026 में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां 10 मैचों में वे केवल 291 रन ही बना सके. उनकी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स 10 में से सिर्फ 3 मैच जीत पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

खुद हसन भी पिछले तीन मैचों में सिंगल डिजिट (दहाई के आंकड़े से कम) पर आउट हुए हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि नवाज अब तक अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन विवादित बयान देने के मामले में वो सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 24 में से 20 डॉट गेंदें...22 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार हुआ ये चमत्कार

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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