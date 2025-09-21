India vs Pakistan: आतंकियों की तरह जश्न.. साहिबजादा फरहान ने ठोकी फिफ्टी, फिर बल्ले को बनाया बंदूक
IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में हुए मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की थी. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हफ्तेभर जमकर ड्रामा देखने को मिला था. अब सुपर-4 की 'महाजंग' पाकिस्तान टीम का भी असली चेहरा देखने को मिल रहा है. पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आतंकियों वाला जश्न मनाकर सभी को हैरान कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:17 PM IST
IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में हुए मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की थी. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हफ्तेभर जमकर ड्रामा देखने को मिला था. अब सुपर-4 की 'महाजंग' पाकिस्तान टीम का भी असली चेहरा देखने को मिल रहा है. पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आतंकियों वाला जश्न मनाकर सभी को हैरान कर दिया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हैं. पाकिस्तान इस मैच में भारत को कांटे की टक्कर दे रही है. 

पाकिस्तान की दमदार शुरुआत

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान टीम ने बल्लेबाजी में दमदार शुरुआत की. पॉवरप्ले में ही पाकिस्तान की टीम ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था. टीम को यहां तक पहुंचाने में साहिबजादा फरहान का बहुमूल्य योगदान रहा जो किस्मत के धनी नजर आए. दो जीवनदान मिलने का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया.

साहिबजादा ने ठोकी फिफ्टी

साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान की तरफ से अर्धशतक ठोका. लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें दो जीवनदान लगे. अभिषेक शर्मा ने उनके दो कैच छोड़े. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर फरहान का जश्न वायरल हो गया है. उन्होंने बल्ले को बंदूक बनाकर जश्न मनाया. कहीं न कहीं इसे पहलगाम अटैक से कनेक्ट किया जा रहा है.

फखर और अयूब हुए फुस्स

पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और सैम अयूब फ्लॉप नजर आए. फखर जमान को 15 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद सैम अयूब लगातार तीन डक के बाद 21 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर कितने रन लगाने में कामयाब होती है.

India vs Pakistan

