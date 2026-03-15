ट्रैफिक पुलिस से आम जनता तक, पाकिस्तानी कप्तान का जमकर उड़ा मजाक, जाने क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने जीत हासिल कर श्रृंखला को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। यह मुकाबला ढाका के मीरपुर स्थित शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। हालांकि पाकिस्तान की जीत से ज्यादा चर्चा टीम के खिलाड़ी सलमान अली आगा के रन आउट को लेकर हो रही है. दरअसल सलमान अली आगा एक बेहद साधारण और बचकानी गलती की वजह से रन आउट हो गए। उनकी इस गलती के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रावलपिंडी यातायात पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर मजाकिया अंदाज में उन्हें ट्रोल किया है.

बांग्लादेश के खिलाफ हुआ वाकया

सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में रन आउट हो गए। उस समय मोहम्मद रिजवान ने सामने की तरफ शॉट खेला था और सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। शॉट लगने के बाद वह क्रीज से थोड़ा बाहर निकल आए थे। इसी बीच बांग्लादेश के गेंदबाज मेहदी हसन मिराज के पास गेंद चली गई।

ट्रैफिक पुलिस ने उड़ाया मजाक

इस दौरान सलमान अली आगा ने गेंद मिराज को देने की कोशिश की और उसे वापस करने के लिए झुक गए। तभी मिराज ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत गेंद उठाई और सीधे स्टंप पर मार दी, जिसके बाद उन्होंने रन आउट की अपील कर दी। मामला तीसरे अंपायर के पास गया और वहां सलमान अली आगा को आउट करार दे दिया गया. अब इसी घटना को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर सलमान आगा के रन आउट की तस्वीर साझा की है। तस्वीर के साथ लिखे कैप्शन में कहा गया कि चाहे आप सड़क पर हों या खेल के मैदान में, हर समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है.

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आईसीसी ने भी सलमान आगा को चेतावनी दी

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में जब सलमान अली आगा रन आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब वह काफी नाराज दिखाई दिए थे। उनके इस व्यवहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी संज्ञान लिया और उन्हें फटकार लगाई। साथ ही उनके नाम के साथ एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है. बता दें कि इस तीन मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबला 15 मार्च को ढाका के मीरपुर स्थित शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.