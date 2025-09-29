पोस्ट मैच में जमकर दिया ज्ञान, सलमान आगा की हरकत ने किया सबको हैरान, आपको भी नहीं होगा भरोसा

Advertisement
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच के बाद एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है.  पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को ज्ञान देने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने कुछ ऐसी हरकत की, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. पहले वो फोटो खिंचवाते हैं फिर चेक को हवां में फेककर मुस्कराते हुए आगे बढ़ जाते हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:11 PM IST
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच के बाद एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है.  पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को ज्ञान देने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने कुछ ऐसी हरकत की, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. पाक कप्तान सलमान आगा के इस रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लताड़ा जा रहा है. काफी देर तक प्राइस मनी का इंतजार करने वाली पाकिस्तान की टीम और उनके कप्तान रनर अप का चेक लेने पहुंचे, जिसमें 75 हजार डॉलर का चेक था. उसके साथ पहले वो फोटो खिंचवाते हैं फिर चेक को हवां में फेककर मुस्कराते हुए आगे बढ़ जाते हैं. इस वाकये को देखकर ऐसा लगता है मानो सब कुछ जानबूझकर किया गया है.

तिलक वर्मा की मैच विनिंग पारी

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा, जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रहती है. हर बार की तरह इस बार भी बल्लेबाजी का दारोमदार अभिषेक शर्मा के हाथ में था, लेकिन वह इस बार जल्दी आउट हो गए. इसके बाद भारतीय टीम को बुरी स्थिति में निकालने का काम तिलक वर्मा और शिवम दुबे की साझेदारी ने किया. तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए 69 रन बनाया और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने बाउंड्री लगाकर जीत दिलाई.

जमकर चला ड्रामा
पाक कप्तान सलमान चेक को जिस तरीके से फेंक कर आगे बढ़े उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सब कुछ प्लान था. इस हरकत के बाद उन्होंने पोस्ट मैच में भारतीय टीम के रवैये पर जमकर ज्ञान दिया. बता दें कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खिताब जीतने के बाद पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद ये ड्रामा घंटों चला. पहले मोहसिन नकवी टीम इंडिया का स्टेज पर आने का इंतजार करते रहे, फिर काफी देर हो जाने के बाद जब भारतीय खेमा वहां नहीं आया, तो वो खिताब लेकर रवाना हो गए. बता दें कि ये पहला मौका था जब किसी टीम को ट्रॉफी जीतने के बाद भी नहीं मिल पाई. 

ये भी पढ़ें: विजेता टीम ने किया ट्रॉफी लेने से इनकार तो किसके पास रहेगा खिताब, ये रहा पूरा नियम

भारतीय टीम का दबदबा
टीम इंडिया ने पहले पाकिस्तान को लीग मैच में फिर सुपर 4 राउंड और अब फाइनल में यानी एक ही टूर्नामेंट में 3 बार रौंदा. भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा. पाकिस्तानी गेंदबाजों की एक ना चली और टीम इंडिया ने फाइनल पर कब्जा कर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. यही नहीं भारतीय टीम ने दूसरी बार लगातार टी20 एशिया कप भी अपने नाम किया

