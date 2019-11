पाकिस्तानी क्रिकेट फैन शादी के खास लम्हों को छोड़ देखने लगा मैच, ICC ने जारी की तस्वीर

नई दिल्ली: क्रिकेट फैंस की दीवानगी का आलम भी कम नहीं होता. हाल ही में एक दीवानगी का वाक्या सामने आया जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने और मशहूर कर दिया. इस फैन ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट मैच के लिए अपनी सुहागरात को छोड़ दिया और मैच देखते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. इस तस्वीर को आीसीसी ने शेयर कर दिया जिसके बाद वह तस्वीर वायरल हो गई.

पाकिस्तान में नहीं रहता यह फैन

दरअसल यह फैन तो पाकिस्तान का ही है लेकिन इस समय अमेरिका में रह रहा है. हसन तस्लीम नाम का यह फैन कभी कोई मैच नहीं करता है लेकिन मंगलवार को इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि ऐन शादी के दिन ही पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया से मैच था. लेकिन हसन ने फिर भी यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया और शादी करने साथ ही मैच देखना भी मिस नहीं किया.

तो क्या मिस किया हसन ने

हसन ने शादी की सारी रस्में तो पूरी कर लीं, लेकिन जब वे दुल्हन को लेकर अपने घर आए और नजदीकी रिश्तेदार के साथ एक स्वागत रस्म हो रही थी, तभी मैच चल रहा था. हसन ने यह मौका नहीं छोड़ा और मैच देखने बैठ गए. हसन ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए बताया कि वह मेरी सुहागरात थी लेकिन वे मैच गंवाना नहीं चाहते थे.

क्या कहा आईसीसी ने

हसन ने इस वाक्ये के साथ अपनी दुल्हन और अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें उनके रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर मे पीछे टीवी पर मैच भी दिखा रहा है. आईसीसी ने भी इस तस्वीर को पसंद करते हुए शेयर करने में देर नहीं लगाई. आीसीसी ने कमेंट में कपल गोल्स को टैग करते हुए कहा, "हमें यह मैसेज अमेरिका से एक फैन ने भेजा है. आप जानते हैं यह प्यार है जो..."

Here's a message we got from a fan in the US #CoupleGoals

You know it's love when ... pic.twitter.com/4YuGImuXjW

— ICC (@ICC) November 6, 2019