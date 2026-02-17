Advertisement
trendingNow13113255
Hindi Newsक्रिकेटसानिया को धोखा के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फिर रचाई शादी, तलाक के इतने समय बाद ही बने इस हसीना के शौहर

सानिया को धोखा के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फिर रचाई शादी, तलाक के इतने समय बाद ही बने इस हसीना के शौहर

Pakistan Cricketer Imad Wasim Wife: पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने एक्स-वाइफ सानिया अशफाक को 'धोखा' देकर दूसरी शादी कर ली है. इमाद ने इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर नायला राजा से अपनी शादी के बारे में बताया. 

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सानिया को धोखा के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फिर रचाई शादी, तलाक के इतने समय बाद ही बने इस हसीना के शौहर

Pakistan Cricketer Imad Wasim Wife: पाकिस्तान के क्रिकेटर और उनकी वाइफ को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं हैं. इमरान खान से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक तक के साथ ऐसा हो चुका है. इन खिलाड़ियों ने कई शादियां की और फिर विवादों में भी फंसे. शोएब मलिक ने तो भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया था. इसके बाद उन्होंने तीसरी बार शादी की. अब इस लिस्ट में पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने एक्स-वाइफ सानिया अशफाक को 'धोखा' देकर दूसरी शादी कर ली है.

इमाद की दूसरी शादी के बाद फूटा सानिया का गुस्सा

इमाद वसीम पर उनकी एक्स-वाइफ सानिया अशफाक ने एक धमाकेदार पोस्ट में धोखा देने का आरोप लगाया है और उन्हें ''घर तोड़ने वाला'' कहा है. यह बात क्रिकेटर के दूसरी शादी की घोषणा के बाद कही गई है. यह घोषणा अशफाक से तलाक के ठीक दो महीने बाद हुई. इमाद ने इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर नायला राजा से अपनी शादी के बारे में बताया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेटर ने पहली शादी को बताया मुश्किल चैप्टर

एक छोटे से बयान में पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 75 टी20 मैच खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर ने अशफाक के साथ अपनी पहली शादी को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक बताया. अशफाक से उनके तीन बच्चे हैं. एक बेटी का जन्म 2021 में हुआ और दो बेटे हैं. इनमें सबसे छोटा सिर्फ सात महीने का है. उन्होंने कहा कि झगड़े के दौरान उनकी चुप्पी की वजह से नायला को जज किया गया और ऐसी बुराई का सामना करना पड़ा जिसकी वह हकदार नहीं थीं.

ये भी पढ़ें : Explained: ट्रॉफी ने ठुकराया... ऑस्ट्रेलिया को लगा 140 करोड़ लोगों का 'श्राप', लगातार चौथे ICC टूर्नामेंट में कटी नाक

इमाद वसीम ने क्या कहा?

इमाद ने लिखा, ''एक शादी जो नहीं चली, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरा. फिर भी उस दौर ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दुआएं दीं - मेरे बच्चे. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और यह प्यार कभी नहीं बदलेगा. मुझे जितना रुकना चाहिए था, उससे ज्यादा समय तक रुका रही. उम्मीद बनाए रखी और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, उसे बचाने की कोशिश की. ऐसा करते हुए मैंने ऐसे फैसले लिए जिनका मुझे अफसोस है.

2019 में हुई थी इमाद और सानिया की शादी

इमाद ने आगे कहा, ''मेरी देरी और चुप्पी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां एक बेगुनाह इंसान को गलत तरीके से जज किया गया और उसकी बुराई की गई जिसकी वह हकदार नहीं थी. मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस बोझ को ईमानदारी और पछतावे के साथ उठाता हूं." सानिया ने 2019 में इमाद से शादी की थी और पिछले साल दिसंबर में उनसे तलाक ले लिया था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sannia_ashfaq2

 

ये भी पढ़ें: India Super 8 Schedule: भारत की राह से हटा बड़ा कांटा, सुपर-8 में अब इन 3 टीमों से मुकाबला, नोट कर लीजिए शेड्यूल

सानिया ने इमाद को बताया धोखेबाज

सानिया ने कड़े शब्दों में एक पोस्ट के साथ इमाद को जवाब दिया. उन्होंने इस अनुभवी क्रिकेटर पर धोखे का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल की घटनाओं ने उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सही ठहराया है. अपने परिवार पर पड़ने वाले असर पर दुख जताते हुए, उन्होंने जवाबदेही की मांग की. सानिया ने लिखा, ''अब सबने सबूत देख लिया है. इस घर तोड़ने वाले ने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा. धोखेबाज आखिरकार सामने आ गया है और मैं अपने बच्चों के लिए और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए न्याय चाहती हूं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

PakistanImad Wasim

Trending news

ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव