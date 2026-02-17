सानिया को धोखा के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फिर रचाई शादी, तलाक के इतने समय बाद ही बने इस हसीना के शौहर

Pakistan Cricketer Imad Wasim Wife: पाकिस्तान के क्रिकेटर और उनकी वाइफ को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं हैं. इमरान खान से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक तक के साथ ऐसा हो चुका है. इन खिलाड़ियों ने कई शादियां की और फिर विवादों में भी फंसे. शोएब मलिक ने तो भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया था. इसके बाद उन्होंने तीसरी बार शादी की. अब इस लिस्ट में पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने एक्स-वाइफ सानिया अशफाक को 'धोखा' देकर दूसरी शादी कर ली है.

इमाद की दूसरी शादी के बाद फूटा सानिया का गुस्सा

इमाद वसीम पर उनकी एक्स-वाइफ सानिया अशफाक ने एक धमाकेदार पोस्ट में धोखा देने का आरोप लगाया है और उन्हें ''घर तोड़ने वाला'' कहा है. यह बात क्रिकेटर के दूसरी शादी की घोषणा के बाद कही गई है. यह घोषणा अशफाक से तलाक के ठीक दो महीने बाद हुई. इमाद ने इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर नायला राजा से अपनी शादी के बारे में बताया.

क्रिकेटर ने पहली शादी को बताया मुश्किल चैप्टर

एक छोटे से बयान में पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 75 टी20 मैच खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर ने अशफाक के साथ अपनी पहली शादी को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक बताया. अशफाक से उनके तीन बच्चे हैं. एक बेटी का जन्म 2021 में हुआ और दो बेटे हैं. इनमें सबसे छोटा सिर्फ सात महीने का है. उन्होंने कहा कि झगड़े के दौरान उनकी चुप्पी की वजह से नायला को जज किया गया और ऐसी बुराई का सामना करना पड़ा जिसकी वह हकदार नहीं थीं.

इमाद वसीम ने क्या कहा?

इमाद ने लिखा, ''एक शादी जो नहीं चली, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरा. फिर भी उस दौर ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दुआएं दीं - मेरे बच्चे. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और यह प्यार कभी नहीं बदलेगा. मुझे जितना रुकना चाहिए था, उससे ज्यादा समय तक रुका रही. उम्मीद बनाए रखी और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, उसे बचाने की कोशिश की. ऐसा करते हुए मैंने ऐसे फैसले लिए जिनका मुझे अफसोस है.

2019 में हुई थी इमाद और सानिया की शादी

इमाद ने आगे कहा, ''मेरी देरी और चुप्पी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां एक बेगुनाह इंसान को गलत तरीके से जज किया गया और उसकी बुराई की गई जिसकी वह हकदार नहीं थी. मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस बोझ को ईमानदारी और पछतावे के साथ उठाता हूं." सानिया ने 2019 में इमाद से शादी की थी और पिछले साल दिसंबर में उनसे तलाक ले लिया था.

सानिया ने इमाद को बताया धोखेबाज

सानिया ने कड़े शब्दों में एक पोस्ट के साथ इमाद को जवाब दिया. उन्होंने इस अनुभवी क्रिकेटर पर धोखे का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल की घटनाओं ने उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सही ठहराया है. अपने परिवार पर पड़ने वाले असर पर दुख जताते हुए, उन्होंने जवाबदेही की मांग की. सानिया ने लिखा, ''अब सबने सबूत देख लिया है. इस घर तोड़ने वाले ने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा. धोखेबाज आखिरकार सामने आ गया है और मैं अपने बच्चों के लिए और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए न्याय चाहती हूं.''