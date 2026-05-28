जिस वैभव की हो रही सचिन से तुलना... पाकिस्तान क्रिकेटर को याद आ रहे अफरीदी, पोस्ट से मची खलबली

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे हैं. हर कोई 15 साल के विस्फोटक वैभव की तारीफ करने से नहीं थक रहा है. वैभव के बल्ले से रन ऐसे बरसते हैं कि क्रिस गेल जैसे विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाज के रिकॉर्ड्स पर ग्रहण लग जाता है. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी इस युवा सनसनी की तारीफ की. वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ महज 29 गेंद में 97 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके बाद हर तरफ वैभव की तारीफ देखने को मिल रही है. एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी वैभव का मुरीद हुआ, लेकिन जिस वैभव की तुलना दिग्गज सचिन से हो रही है, उसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने शाहिद अफरीदी के साथ तराजू पर रख दिया.

बीसीसीआई का दरवाजा पीट रहे वैभव

वैभव सूर्यवंशी लगातार टीम इंडिया में डेब्यू के लिए बीसीसीआई का दरवाजा पीटते नजर आ रहे हैं. वह आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार किया है. वैभव फिलहाल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वह 60 से ज्यादा छक्के इस सीजन लगा चुके हैं. महज 15 की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू के चर्चे तेज हो गए हैं और उनकी तुलना महान सचिन तेंदुलकर से हो रही है.

मोहम्मद यूसुफ को याद आए अफरीदी

मोहम्मद यूसुफ का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है. इस पोस्ट में यूसुफ ने कहा कि यह युवा खिलाड़ी उन्हें युवा शाहिद अफरीदी की याद दिलाता है. यूसुफ ने X पर पोस्ट किया, "15 साल के क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी मुझे अफरीदी की याद दिलाते हैं. युवा, निडर, विस्फोटक और ऊर्जा से भरपूर. भविष्य यहीं है!" अफरीदी का नाम क्रिकेट के बड़े नामों में आता है, लेकिन वैभव जैसा विस्फोट अफरीदी में नहीं देखने को मिलता था. वैभव की तुलना फैंस क्रिस गेल जैसे आतिशी बल्लेबाज से कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. 1000+ रन और 100+ छक्के, क्वालिफायर-2 में ये दो महारिकॉर्ड बना देंगे वैभव सूर्यवंशी

क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे पड़े वैभव

वैभव क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उनके सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था. महज 28 गेंद पर सूर्यवंशी 12 ताबड़तोड़ छक्कों की बदौलत गेल के रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर थे. 29वीं गेंद पर विकेट की जगह बाउंड्री होती तो 30 गेंद में गेल के शतक का महारिकॉर्ड सालों ध्वस्त हो जाता. हालांकि, वैभव का अगला टारगेट गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ना है, जो उन्होंने आईपीएल 2013 में बनाया था. वैभव ने एक बयान में कहा कि वह टी20 में दोहरा शतक ठोकना चाहते हैं.