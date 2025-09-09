एशिया कप से पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर ने लिया संन्यास, रोहित शर्मा-शिखर धवन ने दिन में दिखाए थे तारे
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:31 PM IST
Pakistan Cricket Usman Shinwari: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान खान शिनवारी ने मंगलवार (9 सितंबर) को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने एशिया कप के लिए टीम में चुना गया था. 31 साल के शिनवारी को पाकिस्तान के लिए 34 इंटरनेशनल मैचों में मौका मिला, लेकिन वह कभी लगातार नहीं खेल पाए. चोटों और फॉर्म ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया. शिनवारी ने 2013 में डेब्यू किया था और 2019 में अपना आखिरी मैच खेला.

2013 में खेला था पहला इंटरनेशनल मैच

शिनवारी ने एक टेस्ट मैच, 17 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने दिसंबर 2013 में दुबई में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था. उस टी20 मैच में उन्होंने बिना कोई विकेट लिए सिर्फ एक ओवर फेंका था.  शिनवारी ने अक्टूबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने अपने दूसरे मैच में मात्र 34 रन देकर पांच विकेट लेकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में किया था. शनिवारी ने सितंबर 2019 में कराची में इसी टीम के खिलाफ एक और पांच विकेट लिए थे.

ये भी पढ़ें: Asia Cup: खतरे में भुवनेश्वर कुमार का स्पेशल रिकॉर्ड, एशिया कप में इतिहास रचने वाला है खूंखार बॉलर

सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेल पाए

शिनवारी ने 18.61 की औसत से 34 वनडे विकेट, 32.61 की औसत से 13 टी20 विकेट और 54 की औसत से एकमात्र टेस्ट विकेट लेकर संन्यास लिया है. शिनवारी पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने मिस्बाह उल हक की सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड के खिलाफ डिपार्टमेंटल टी20 कप फाइनल में सिर्फ नौ रन देकर पांच विकेट लिए थे. हालांकि, वह इंटरनेशनल स्तर पर अपनी घरेलू सफलता को दोहरा नहीं पाए. पाकिस्तान के लिए वह आखिरी बार दिसंबर 2019 में खेले थे. वह श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में था. उसके बाद कभी इंटरनेशनल मैचों में नहीं खेल पाए.

ये भी पढ़ें: Asia Cup Match Timing: कितने बजे शुरू होगा एशिया कप का ओपनिंग मैच? अभी ही जान लें वेदर और पिच रिपोर्ट

भारत के खिलाफ हुई थी जोरदार कुटाई

शिनवारी को एक वनडे मैच में भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिला था. भारत के खिलाफ एशिया कप के उस मैच में उनकी जमकर पिटाई थी. रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी ने शिनवारी के 4 ओवरों में 27 रन बटोरे थे. उसके बाद उन्हें गेंदबाजी से ही हटा दिया गया और फिर वह बॉलिंग के लिए नहीं आए. भारत उस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से जीता था.

;