सचिन से पहले वनडे में दोहरा शतक ठोक देता ये बल्लेबाज, संन्यास के सालों बाद भी कांपते हैं गेंदबाज

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा था. उनसे पहले कई बल्लेबाज 200 रन के आंकड़े के करीब जरूर पहुंचे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 12, 2026, 01:55 PM IST
सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. साल 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा था. उनसे पहले कई बल्लेबाज 200 रन के आंकड़े के करीब जरूर पहुंचे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाए. पाकिस्तान का एक बल्लेबाज ऐसा था जो साल 1997 में ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक ठोक देता, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उसके सपने चकनाचूर कर दिए.  

दुनिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज! 

पाकिस्तान के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने साल 1997 में भारत के खिलाफ चेन्नई में 194 रन बनाए, जो तब वनडे की सबसे बड़ी पारी रही थी. 2009 में जिंब्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री ने नाबाद 194 रनों की पारी खेलकर इस जादुई आंकड़े की बराबरी की थी, लेकिन इसके एक साल बाद ही सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 200 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकॉर्डबुक में नाम दर्ज करा लिया.

सचिन से पहले वनडे में ठोक देता दोहरा शतक

सईद अनवर के 194 रन तब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी. सईद अनवर ने कैरेबियाई दिग्गज विवि रिचर्ड्स के 189 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया था. अपनी 194 रनों की पारी के दौरान सईद अनवर के पास वनडे में पहली बार दोहरा शतक जड़ने का मौका था जो सचिन तेंदुलकर ने छीन लिया. 

सचिन तेंदुलकर ने छीन लिया मौका 

1997 में खेले गए चेन्नई वनडे मैच में सईद अनवर को 194 रनों पर सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली के हाथों कैच आउट करा दिया और मास्टर ब्लास्टर के कारण उनका ये सपना अधूरा रह गया. मजे की बात ये रही कि सईद अनवर को वनडे में दोहरा शतक जड़ने से रोकने वाले सचिन तेंदुलकर ने इस वाकये के 13 साल बाद खुद ही वनडे में पहली बार दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया.

सचिन के बाद कुल-9 बल्लेबाज वनडे में दोहरा शतक ठोक चुके

सचिन के बाद वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में 219 रन की पारी खेली, जबकि 2013 में रोहित शर्मा ने 209 रन बनाए. वहीं, 2014 में फिर से रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए जो एक पारी में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप में क्रिस गेल ने 215 रन बनाए थे, जबकि उसके बाद मार्टिन गप्टिल ने 237 रनों की पारी खेली. 2017 में फिर से रोहित शर्मा ने अपना तीसरा दोहरा शतक जड़ा और 208 रन की नाबाद पारी खेली. इसके बाद साल 2018 में आखिरी दोहरा शतक पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां ने बनाया और 210 रन की पारी खेली. इस तरह धीरे-धीरे सचिन तेंदुलकर के बाद कुल-9 बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक चुके हैं. 

मुल्तान में खेला आखिरी टेस्ट 

सईद अनवर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर 13 साल (1990-2003) का रहा, लेकिन 2001 का मुल्तान टेस्ट इस पाकिस्तानी बल्लेबाज के लिए आखिरी टेस्ट साबित हुआ. इस टेस्ट में शतक जमाने के बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला. 1990 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पदार्पण टेस्ट (फैसलाबाद) की दोनों पारियों में सईद अनवर शून्य पर आउट हुए थे. लेकिन अपनी आखिरी पारी में शतक बना गए.

