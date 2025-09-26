सनकी फैन की पाकिस्तानी टीम से मांग, 'इंडिया को छोड़ना नहीं है..' कैमरे में कैद हुई पागलपंती, हंस रही पूरी दुनिया

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला तय हो चुका है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच कोई फाइनल मुकाबला होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले दोनों देशों के बीच माहौल गर्म है. इसी बीच पाकिस्तान के एक सनकी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पाकिस्तान के इस सनकी फैन की पागलपंती पर पूरी दुनिया हंस रही है.

सनकी फैन की पाकिस्तानी टीम से मांग

एक सनकी फैन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को फाइनल मैच में भारत से बदला लेने के लिए कह रहा है. वायरल वीडियो में यह फैन बेहद आक्रामक अंदाज में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को कह रहा है कि फाइनल मैच में भारत को छोड़ना नहीं है. इस पाकिस्तानी फैन के हाव-भाव इस दौरान बेहद आक्रामक और उकसावे से भरपूर थे. बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 11 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. पाकिस्तान ने जैसे ही एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की तो इस सनकी पाकिस्तानी फैन का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ.

कैमरे में कैद हुई पागलपंती

इस पाकिस्तानी फैन के वीडियो क्लिप ने कई भारतीय प्रशंसकों को हैरान कर दिया. बता दें कि इस एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के पिछले दो मैच विवादों से भरे रहे थे, जहां दोनों टीमों ने दोनों मैचों के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने दूसरे मैच में आक्रामक इशारे किए. एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचते ही अचानक पाकिस्तान के तेवर भी बदल गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को सरेआम धमकी दे दी है.

फाइनल मैच से पहले माहौल गर्म

बांग्लादेश को हराने के बाद और एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'अगर हम इस तरह के मैच जीतते हैं, तो हम एक खास टीम जरूर होंगे. सभी ने बहुत अच्छा खेला. बल्लेबाजी में कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे.' पाकिस्तानी कप्तान ने फाइनल से पहले अपनी टीम की क्षमताओं पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'बहुत उत्साहित हूं. हमें पता है कि हमें क्या करना है, और हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं, और हम रविवार को आकर उन्हें (भारत) हराने की पूरी कोशिश करेंगे.' शाहीन शाह अफरीदी को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला, उन्होंने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए और 17 रन देकर 3 विकेट लिए.