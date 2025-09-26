Advertisement
trendingNow12937173
Hindi Newsक्रिकेट

सनकी फैन की पाकिस्तानी टीम से मांग, 'इंडिया को छोड़ना नहीं है..' कैमरे में कैद हुई पागलपंती, हंस रही पूरी दुनिया

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला तय हो चुका है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच कोई फाइनल मुकाबला होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 26, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सनकी फैन की पाकिस्तानी टीम से मांग, 'इंडिया को छोड़ना नहीं है..' कैमरे में कैद हुई पागलपंती, हंस रही पूरी दुनिया

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला तय हो चुका है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच कोई फाइनल मुकाबला होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले दोनों देशों के बीच माहौल गर्म है. इसी बीच पाकिस्तान के एक सनकी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पाकिस्तान के इस सनकी फैन की पागलपंती पर पूरी दुनिया हंस रही है.

सनकी फैन की पाकिस्तानी टीम से मांग

एक सनकी फैन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को फाइनल मैच में भारत से बदला लेने के लिए कह रहा है. वायरल वीडियो में यह फैन बेहद आक्रामक अंदाज में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को कह रहा है कि फाइनल मैच में भारत को छोड़ना नहीं है. इस पाकिस्तानी फैन के हाव-भाव इस दौरान बेहद आक्रामक और उकसावे से भरपूर थे. बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 11 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. पाकिस्तान ने जैसे ही एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की तो इस सनकी पाकिस्तानी फैन का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरे में कैद हुई पागलपंती

इस पाकिस्तानी फैन के वीडियो क्लिप ने कई भारतीय प्रशंसकों को हैरान कर दिया. बता दें कि इस एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के पिछले दो मैच विवादों से भरे रहे थे, जहां दोनों टीमों ने दोनों मैचों के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने दूसरे मैच में आक्रामक इशारे किए. एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचते ही अचानक पाकिस्तान के तेवर भी बदल गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को सरेआम धमकी दे दी है.

फाइनल मैच से पहले माहौल गर्म

बांग्लादेश को हराने के बाद और एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'अगर हम इस तरह के मैच जीतते हैं, तो हम एक खास टीम जरूर होंगे. सभी ने बहुत अच्छा खेला. बल्लेबाजी में कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे.' पाकिस्तानी कप्तान ने फाइनल से पहले अपनी टीम की क्षमताओं पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'बहुत उत्साहित हूं. हमें पता है कि हमें क्या करना है, और हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं, और हम रविवार को आकर उन्हें (भारत) हराने की पूरी कोशिश करेंगे.' शाहीन शाह अफरीदी को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला, उन्होंने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए और 17 रन देकर 3 विकेट लिए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
;