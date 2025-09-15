Video: 'टीम इंडिया अगले मैच का Boycott कर दो प्लीज...' हार पर टूट गया पाकिस्तानी फैन, भारत के सामने गिड़गिड़ाया
Video: 'टीम इंडिया अगले मैच का Boycott कर दो प्लीज...' हार पर टूट गया पाकिस्तानी फैन, भारत के सामने गिड़गिड़ाया

Sep 15, 2025
India vs Pakistan: भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से शिकस्त दे दी. टीम इंडिया इस जीत के बाद अब SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई करने के बेहद करीब है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में Group-A की प्वाइंट्स टेबल में भारत लगातार दो मैच जीतने के बाद 4 अंक लेकर (+4.793 के नेट रनरेट) टॉप पर बना हुआ है. वहीं, पाकिस्तान की टीम 2 मैचों में 1 हार और 1 जीत के साथ 2 अंक लेकर (+1.649 के नेट रनरेट) दूसरे स्थान पर मौजूद है.

'टीम इंडिया अगले मैच का Boycott कर दो प्लीज...'

भारत के खिलाफ रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में मिली हार से एक पाकिस्तानी फैन टूट गया है. इस पाकिस्तानी फैन ने निराश होकर टीम इंडिया के सामने रहम की भीख मांगी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन टीम इंडिया से एशिया कप का अगला मैच बहिष्कार करने की मांग कर रहा है. इस पाकिस्तानी फैन ने टीम इंडिया से गुहार लगाते हुए कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होने के नाते मैं टीम इंडिया से अपील करता हूं कि प्लीज अगले मैच का बहिष्कार करें, नहीं तो हम फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे.'

भारत के सामने गिड़गिड़ाया ये पाकिस्तानी फैन

भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए इस पाकिस्तानी फैन ने कहा, 'टीम इंडिया प्लीज अगले मैच का Boycott कर दो. हमारी जो टीम है, ये तो अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकती है. अगले मैच को बॉयकॉट करें टीम इंडिया ताकि हम आराम से फाइनल में पहुंच सकें और हमें 2 अंक मिले.' बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक-दूसरे से भिड़ सकते हैं. सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मैच हो सकता है. यह फैन टीम इंडिया से पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैच को Boycott करने का अनुरोध कर रहा था.

भारत ने दिखाई अपनी ताकत

एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर अपनी ताकत दिखाई, बल्कि पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को यह जीत समर्पित कर देश की भावनाओं का भी सम्मान किया. कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' रणनीति के तहत पाकिस्तानी गेंदबाजों और बल्लेबाजों को धूल चटाई, जिससे पाकिस्तान को इतने गहरे जख्म लगे कि वे सालों तक भूल नहीं पाएंगे. टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि चाहे मंच क्रिकेट का ही क्यों न हो, भारत अपने सम्मान और देशवासियों की भावनाओं के साथ कभी समझौता नहीं करेगा. मैच के दौरान कई ऐसे क्षण आए जो इस मुकाबले को सिर्फ एक खेल से कहीं ऊपर ले गए. इसकी शुरुआत टॉस के समय से ही हो चुकी थी, जब कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

IND vs Pak

