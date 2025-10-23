Advertisement
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को एक अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ा है. एडिलेड की सड़कों पर टहलते हुए शुभमन गिल से एक फैन ने अचानक से पहले हाथ मिला लिया और फिर तुरंत ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 23, 2025, 12:55 PM IST
VIDEO: पाकिस्तानी फैन की शर्मनाक हरकत, ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल से हाथ मिलाकर लगा दिया ये नारा

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को एक अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ा है. एडिलेड की सड़कों पर टहलते हुए शुभमन गिल से एक फैन ने अचानक से पहले हाथ मिला लिया और फिर तुरंत ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शुभमन गिल हाथ मिलाने के बाद उस फैन की इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान रह गए. जी न्यूज़ हालांकि इस वायरल क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

पाकिस्तानी फैन की शर्मनाक हरकत

बता दें कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए एडिलेड में मौजूद हैं. इस मैच से पहले शुभमन गिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है. एडिलेड में शुभमन गिल फुर्सत के कुछ पल बिता रहे थे और सड़क पर टहल रहे थे. तभी अचानक से एक फैन सामने आया और शुभमन गिल की तरफ हाथ बढ़ाकर उनसे हैंडशेक कर लिया. शुभमन ने भी फैन को सम्मान देते हुए उनसे हाथ मिलाया, लेकिन अचानक से उस शख्स की प्रतिक्रिया से गिल हक्के-बक्के रह गए.

फैन ने अचानक लगाया ये नारा

शुभमन गिल से फटाफट हाथ मिलाते हुए उस शख्स ने तुरंत ही अपना असली रंग दिखा दिया और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर अगर शुभमन गिल के प्रदर्शन की बात करें तो वह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. शुभमन गिल पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, एडिलेड में दूसरे वनडे मैच के दौरान वह 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स

भारत के लिए शुभमन गिल ने अभी तक 57 वनडे मैचों की 57 पारियों में 57.02 की औसत से 2794 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 15 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 208 रन है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल 19 शतक जड़ चुके हैं. शुभमन गिल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

PakistanShubman Gill

