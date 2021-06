PAK क्रिकेट टीम में दिखा नेपोटिज्म, Azam Khan के सिलेक्शन पर फैंस ने मचाया बवाल

कराची: पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान मोईन खान (Moin Khan) के बेटे और नए खिलाड़ी आजम खान (Azam Khan) को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टी20 टीम में शामिल किया गया है. कमाल की बात ये है कि आजम ने ज्यादा घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेला है, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिल गई है. अब इस बात के ऊपर पाकिस्तानी फैंस ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है.

टी20 टीम में आजम (Azam Khan) का नाम चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रथम श्रेणी का सिर्फ एक मैच खेला है. उन्होंने हालांकि 36 टी20 मैच खेले है और उनकी छवि बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज की है. वह पाकिस्तान सुपर लीग और श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी उनकी फिटनेस और बाकि चीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

आजम खान (Azam Khan) के सिलेक्शन के बाद लगातार फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. फैंस का कहना है कि आजम को उनके पिता के चलते पाकिस्तान की टीम में जगह दी गी है. फैंस इसे साफ तौर पर नेपोटिज्म का मामला बता रहे हैं. इस बीच ट्विटर पर कई तरह के ट्वीट वायरल हो रहे हैं.

With this fitness level no one would have qualified for #Pakistan 's national #Cricket team but #AzamKhan did. Nepotism has found a permanent place in @TheRealPCB !

Tabish Khan joins the unlucky bunch

first-class wickets and still dropped after playing just Test. Tabish is the sixth player to have met this fate in the last three years

Should he be given another chance in the team#ENGvPAK #WIvPAK pic.twitter.com/dTgVbUQxRY

