पाकिस्तानी पत्रकार ने सरेआम कर दी मोहम्मद आमिर की बेइज्जती, ट्विटर पर दोनों के बीच छिड़ गया WAR

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. यह 1998 के बाद पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही है. 24 वर्ष बाद दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को जमकर चुनौती दी दे. पहले टेस्ट में 4 दिन का खेल हो चुका है और ये मुकाबला अब ड्रॉ की ओर बड़ चुका है. इसी बीच मैच को लेकर पाकिस्तान के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक टिप्पणी की थी, जो पाकिस्तान के पत्रकार को नागवार गुजरी थी, इसके जवाब में पत्रकार ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे आमिर पूरी तरह भड़क गए हैं.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए बनाई गई है. इस पिच से गेंदबाजों को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 476 रन पर घोषित की, तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 459 रन बनाए. इस पिच को देख आमिर पिच की बुराई करने लगे. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'इस पिच पर खेलने से अच्छा है गेंदबाजों को घर लौट जाना चाहिए. बल्लेबाज एक-दूसरे के साथ खेल लेते.'

is pitch pe to bowlers ko ghar chale jana chaye batman's ek doosre k sath khail lein. #PakVsAustraila

आमिर का ट्वीट देखकर पाकिस्तान के ही एक पत्रकार भड़क गए. और पत्रकार ने ट्वीट किया, 'यह मैच फिक्स तो नहीं है? आपका अनुभव क्या कहता है?' पत्रकार के फिक्सिंग वाले जिक्र के बाद आमिर भड़क गए. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच फिक्स करने के लिए आमिर पर बैन भी लग चुका है. आमिर ने पत्रकार के ट्वीट का जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा, 'मैं सोच रहा था जवाब नहीं दूं, लेकिन तुमने फैंस के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया है तो सुना. तुमने सवाल किया कि आपका अनुभव क्या कहता है तो मेरा अनुभव कहता है कि तू बड़ा ही मुतमईन बेगैरत है.' जिसके बाद दोनों के बीच हुए इस विवाद के ट्वीट वायरल हो रहे है.

me soch rha tha tme answer na dn but ub tm ne fans k liye bad word use kiya hai to suno tm ne sawaal kiya tha k apka experience kia kehta hai mera experience kehta hai bara hi mutmin beghairat hai tu https://t.co/BifPM8uGyO

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) March 7, 2022