Advertisement
trendingNow13091386
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तानी गेंदबाज का नापाक बयान, बिना नाम लिए भारत पर साधा निशाना, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगी जहर उगलने की सजा!

पाकिस्तानी गेंदबाज का 'नापाक' बयान, बिना नाम लिए भारत पर साधा निशाना, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगी जहर उगलने की सजा!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने बिना नाम लिए टीम इंडिया पर निशाना साधा है. पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने एक बार फिर अपने एक 'नापाक' बयान से सुर्खियां बटोरी हैं. बता दें कि अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत में अहम रोल निभाया था. अबरार अहमद ने इस T20I मैच में 4 ओवर फेंके और 10 रन देकर 2 विकेट झटके.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 30, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तानी गेंदबाज का 'नापाक' बयान, बिना नाम लिए भारत पर साधा निशाना, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगी जहर उगलने की सजा!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने बिना नाम लिए टीम इंडिया पर निशाना साधा है. पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने एक बार फिर अपने एक 'नापाक' बयान से सुर्खियां बटोरी हैं. बता दें कि अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत में अहम रोल निभाया था. अबरार अहमद ने इस T20I मैच में 4 ओवर फेंके और 10 रन देकर 2 विकेट झटके.

पाकिस्तानी गेंदबाज का 'नापाक' बयान

अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल मैच में 2.50 की इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी कर कंगारू बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था. अबरार अहमद ने इस टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान कूपर कोनोली (0) और जोश फिलिप (12) को अपना शिकार बनाया था. अबरार अहमद के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 22 रन से हरा दिया. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में अबरार अहमद से उनके विकेट सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना नाम लिए भारत पर साधा निशाना

प्रेस कांफ्रेंस में अबरार अहमद से सवाल पूछा गया कि उन्होंने इस मैच में विकेट लेने के बाद अपना फेमस सेलिब्रेशन किया, जो लंबे अरसे के बाद आया है. पत्रकार ने अबरार अहमद से इसका कारण पूछा और कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये सेलिब्रेशन क्या बार-बार देखने को मिलेगा. इस सवाल पर अबरार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं यह सेलिब्रेशन जब चाहूंगा तब दिल से करूंगा और खासकर कुछ टीमों के खिलाफ तो मैं यह जरूर करूंगा.' अबरार अहमद ने यहां बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा है.

कब से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मैच से करेगी. 15 फरवरी को भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. अबरार अहमद के इस बयान का जवाब भारतीय बल्लेबाज अगर टी20 वर्ल्ड कप के दौरान देते हैं, तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय