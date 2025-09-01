6,6,6,6,6,6,6.... एक ही पारी में ठोके 7 छक्के, ये है एशिया कप टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज
Advertisement
trendingNow12904728
Hindi Newsक्रिकेट

6,6,6,6,6,6,6.... एक ही पारी में ठोके 7 छक्के, ये है एशिया कप टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

एशिया कप टी20 के इतिहास में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. एशिया कप टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने एक ही टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान दे दनादन सात छक्के जड़ दिए. विराट कोहली भले ही एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा 429 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के विस्फोटक बल्लेबाज बाबर हयात के नाम है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 01, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6,6,6,6,6,6,6.... एक ही पारी में ठोके 7 छक्के, ये है एशिया कप टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

एशिया कप टी20 के इतिहास में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. एशिया कप टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने एक ही टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान दे दनादन सात छक्के जड़ दिए. विराट कोहली भले ही एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा 429 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के विस्फोटक बल्लेबाज बाबर हयात के नाम है.

ये है एशिया कप टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

बाबर हयात ने ओमान के खिलाफ एशिया कप 2016 के एक टी20 मैच के दौरान एक ही पारी में 7 छक्के जड़ने का कारनामा किया था. यह मुकाबला 19 फरवरी 2016 को फतुल्लाह के खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें ओमान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. ओमान ने 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए. ओमान को जीशान मसूद और जतिंदर सिंह की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 4.1 ओवरों में 34 रन जोड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

20 गेंद पर 100 पूरा... उड़ाए 14 छक्के और 4 चौके, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने T20 में जड़ा सबसे तेज शतक

नदीम अहमद ने सर्वाधिक 3 शिकार किए

जीशान मसूद 13 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद जतिंदर सिंह ने वैभव वाटेगांवकर के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. जतिंदर सिंह ने 35 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि वैभव 14 रन बनाकर आउट हुए. इनके अलावा आमिर अली ने 32, जबकि मेहरान खान ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. हांगकांग के नदीम अहमद ने सर्वाधिक 3 शिकार किए.

वनडे मैच की एक पारी में झटके सभी 10 विकेट, इस खूंखार गेंदबाज ने बना दिया सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

बाबर हयात ने 60 गेंदों में 122 रन बनाए

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम महज पांच रन पर किंचित शाह (0) का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से बाबर हयात ने मोर्चा संभाला. बाबर हयात ने अंशुमान रथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. अंशुमान रथ महज 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते गए. हालांकि, दूसरे छोर पर बाबर हयात टिके रहे. बाबर हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. हांगकांग निर्धारित ओवरों में सात विकेट गंवाकर 175 रन ही बना सकी. ओमान ने मुकाबला पांच रन से अपने नाम किया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
;