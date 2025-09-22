VIDEO: 'लड़के फायरिंग ही कर देना...' पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान, LIVE TV पर दे डाली ये सलाह

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. इसका जवाब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्ले से दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की सामने से आती गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाया और भारत को जीत दिलाई.
Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. इसका जवाब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्ले से दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की सामने से आती गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाया और भारत को जीत दिलाई. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया.
पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान
इसी बीच पाकिस्तान के एक टीवी पैनलिस्ट ने भड़काऊ बयान दिया है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टेलीविजन पर जो कुछ हुआ, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया. एक टॉक शो का एक क्लिप अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक होस्ट ने चौंकाने वाला सवाल पूछा, 'सर क्या हम जीतेंगे, अगर लड़का यहां से प्रतिद्वंद्वी टीम को मारना शुरू कर दे?' जवाब में एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने हंसते हुए कहा, 'मेरे ख्याल में हां, उनमें से कुछ लड़कों को फायरिंग शुरू कर देनी चाहिए और खेल खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम हार जाएंगे.'
पाकिस्तान की एक और शर्मनाक तस्वीर उजागर
बता दें कि इस टीवी डिबेट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल शामिल थे. इस वायरल क्लिप से पाकिस्तान की एक और शर्मनाक तस्वीर उजागर हो गई. बता दें कि इस मैच में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान किस्मत से ही अर्धशतक जड़ पाए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से दो बार उनके कैच छूटे थे. साहिबजादा फरहान को पहला जीवनदान शून्य पर ही मिला था. इसका फायदा उठाते हुए साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन ठोक दिए. हालांकि इस पारी में अर्धशतक पूरा करने पर उनकी हरकतें 'आतंकियों' जैसी थीं. अपनी अर्धशतकीय पारी पर वह 'गन शॉट सेलिब्रेशन' करने लगा था.
भारत ने पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां
पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. इसके बाद, भारतीय बल्लेबाजों की बारी आई. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, उनके बल्ले किसी तोप से कम नहीं थे. अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को बहादुरी से ध्वस्त करके अपनी लय कायम रखी. इस सलामी जोड़ी ने 10 ओवर से पहले ही बल्ले से आग उगलते हुए 100 रन ठोक दिए. गेंद 'मिसाइलों' की तरह बाउंड्री पार जाती रही और पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ ताकते रहे. भारतीय बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के सामने पाकिस्तान खिलाड़ियों का 'गन शॉट सेलिब्रेशन' फुस्स हो गया. आखिर में भारत ने 6 विकेट शेष रहते हुए जीत हासिल की. जीत के बाद शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'खेल बोलता है, शब्द नहीं.' वहीं, गिल के साथी अभिषेक शर्मा ने लिखा, 'तुम बोलो, हम जीतेंगे.'