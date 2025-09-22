VIDEO: 'लड़के फायरिंग ही कर देना...' पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान, LIVE TV पर दे डाली ये सलाह
Advertisement
trendingNow12932155
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: 'लड़के फायरिंग ही कर देना...' पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान, LIVE TV पर दे डाली ये सलाह

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. इसका जवाब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्ले से दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की सामने से आती गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाया और भारत को जीत दिलाई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 22, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: 'लड़के फायरिंग ही कर देना...' पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान, LIVE TV पर दे डाली ये सलाह

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. इसका जवाब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्ले से दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की सामने से आती गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाया और भारत को जीत दिलाई. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया.

पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का भड़काऊ बयान

इसी बीच पाकिस्तान के एक टीवी पैनलिस्ट ने भड़काऊ बयान दिया है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टेलीविजन पर जो कुछ हुआ, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया. एक टॉक शो का एक क्लिप अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक होस्ट ने चौंकाने वाला सवाल पूछा, 'सर क्या हम जीतेंगे, अगर लड़का यहां से प्रतिद्वंद्वी टीम को मारना शुरू कर दे?' जवाब में एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने हंसते हुए कहा, 'मेरे ख्याल में हां, उनमें से कुछ लड़कों को फायरिंग शुरू कर देनी चाहिए और खेल खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम हार जाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की एक और शर्मनाक तस्वीर उजागर

बता दें कि इस टीवी डिबेट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल शामिल थे. इस वायरल क्लिप से पाकिस्तान की एक और शर्मनाक तस्वीर उजागर हो गई. बता दें कि इस मैच में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान किस्मत से ही अर्धशतक जड़ पाए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से दो बार उनके कैच छूटे थे. साहिबजादा फरहान को पहला जीवनदान शून्य पर ही मिला था. इसका फायदा उठाते हुए साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन ठोक दिए. हालांकि इस पारी में अर्धशतक पूरा करने पर उनकी हरकतें 'आतंकियों' जैसी थीं. अपनी अर्धशतकीय पारी पर वह 'गन शॉट सेलिब्रेशन' करने लगा था.

भारत ने पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां

पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. इसके बाद, भारतीय बल्लेबाजों की बारी आई. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, उनके बल्ले किसी तोप से कम नहीं थे. अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को बहादुरी से ध्वस्त करके अपनी लय कायम रखी. इस सलामी जोड़ी ने 10 ओवर से पहले ही बल्ले से आग उगलते हुए 100 रन ठोक दिए. गेंद 'मिसाइलों' की तरह बाउंड्री पार जाती रही और पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ ताकते रहे. भारतीय बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के सामने पाकिस्तान खिलाड़ियों का 'गन शॉट सेलिब्रेशन' फुस्स हो गया. आखिर में भारत ने 6 विकेट शेष रहते हुए जीत हासिल की. जीत के बाद शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'खेल बोलता है, शब्द नहीं.' वहीं, गिल के साथी अभिषेक शर्मा ने लिखा, 'तुम बोलो, हम जीतेंगे.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

दुर्भग्यपूर्ण...अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में पायलट के 'ईंधन कट-ऑफ' के जिक्र ब
Supreme Court
दुर्भग्यपूर्ण...अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में पायलट के 'ईंधन कट-ऑफ' के जिक्र ब
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
;