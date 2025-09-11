उस्मान शिनवारी के बाद एक और पाक खिलाड़ी का संन्यास, झटके हैं 450 से भी ज्यादा विकेट
उस्मान शिनवारी के बाद एक और पाक खिलाड़ी का संन्यास, झटके हैं 450 से भी ज्यादा विकेट

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:50 PM IST
Usmaan maqsood
Usmaan maqsood

एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है आज बांग्लादेश और हांगकांग के बीच तीसरा मैच खेला जा रहा है. इसी बीच एक और पाकिस्तान खिलाड़ी के रिटायरमेंट की खबर सामने आ रही है. 2 दिनों पहले ही तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. अब एक और पाकिस्तान खिलाड़ी ने संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया है. हम बात कर  रहे 37 वर्षीय वकास मकसूद के बारे में. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 

7 सालों पहले खेला था आखिरी मैच
गुरुवार 11 सितंबर को पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वकास मकसूद ने संन्यास की घोषणा कर दी. वो बीते 7 सालों से टीम से बाहर चल रहे थे. उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. वो मैच उनके करियर का आखिरी मैच साबित हुआ. वकास ने दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में 1.5 ओवर गेंदबाजी करके 2 विकेट चटकाए थे. टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले मकसूद 80वें खिलाड़ी बने थे.

घरेलू क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी
वकास मकसूद इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके हैं, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं.  फैसलाबाद के लिए लंबे समय तक वे उन्होंने क्रिकेट खेला है. यही नहीं पाकिस्तान सुपर लीग में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के लिए भी खेले हैं. 

अपने करियर मं झटके 458 विकेट
वकास ने अपने करियर में खेले 81 फर्स्ट क्लास मैच में 294 विकेट चटकाए हैं. लिस्ट ए में उन्होंने 56 मैचों में 87 विकेट हैं. टी20 क्रिकेट में वकास मकसूद ने 77 विकेट झटकने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में  458 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. इस खिलाड़ी ने 20 मैचों में 27 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 35 रन देकर 4 विकेट रहा.

