स्मृति मंधाना ने डिलीट की तस्वीर तो मची खलबली, पलाश मुच्छल की बहन ने तोड़ी चुप्पी; बता दी शादी टलने की वजह

Why Smriti Mandhana-Palaash Muchhal Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की अचानक शादी टलने की खबर से फैंस हैरान हैं. रविवार, 23 नवंबर को ये खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें दिल का दौड़ा आने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिर स्मृति के वेडिंग मैनेजर ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर ने अपनी शादी स्थगित करने का फैसला किया है.

शादी टलने के एक दिन बाद स्मृति मंधाना ने कुछ ऐसा किया, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे. स्टार खिलाड़ी ने अचानक पलाश के साथ सगाई और शादी से जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम से हटा दिए. अब पलाश की बहन और लोकप्रिय सिंगर पलक मुच्छल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए शादी टलने की असली वजह बताई है.

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी क्यों टली?

पलक मुच्छल ने सोमवार को अपने भाई पलाश मुच्छल की क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी स्थगित होने पर टिप्पणी की और प्रशंसकों और मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया। पलक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ''स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण, स्मृति और पलाश की शादी टाल दी गई है. हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील समय में परिवारों की निजता का सम्मान करें.''

Add Zee News as a Preferred Source

स्मृति मंधाना के मैनजर का बयान

बता दें कि मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को बताया कि स्मृति के पिता की खराब सेहत के कारण शादी स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आज सुबह (रविवार, 23 नवंबर) जब स्मृति के पिता नाश्ता कर रहे थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई. हमने थोड़ा इंतजार किया, यह सोचकर कि वह ठीक हो जाएंगे. लेकिन जब हालत और बिगड़ गई, तो हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए, और वह निगरानी में हैं.''

मैनेजर ने आगे कहा कि स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं. उन्होंने फैसला किया है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी. उनके पिता निगरानी में हैं और डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें ठीक होने तक अस्पताल में रहना होगा. स्मृति स्पष्ट हैं, वह अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और फिर शादी करना चाहती हैं.

ये भी पढ़ें: पहले टली शादी और अब सारे फोटो डिलीट... स्मृति मंधाना के इस कदम से सोशल मीडिया पर टेंशन! आखिर क्या है पूरा मामला?