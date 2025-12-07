Advertisement
trendingNow13032422
Hindi Newsक्रिकेट

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद आगबबूला हुए पलाश मुच्छल, जानिए किसको दी लीगल एक्शन की धमकी

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद म्यूजिशियन पलाश मुच्छल आगबबूला हुए हैं. पलाश मुच्छल ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टूटने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है. पलाश मुच्छल ने साथ ही उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 07, 2025, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद आगबबूला हुए पलाश मुच्छल, जानिए किसको दी लीगल एक्शन की धमकी

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद म्यूजिशियन पलाश मुच्छल आगबबूला हुए हैं. पलाश मुच्छल ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टूटने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है. पलाश मुच्छल ने साथ ही उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है.

शादी टूटने के बाद आगबबूला हुए पलाश मुच्छल

पलाश मुच्छल ने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला किया है.' पलाश मुच्छल ने पिछले महीने सांगली में अपनी शादी की रस्मों के दौरान स्मृति मंधाना को धोखा देने की खबरों पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है. पलाश मुच्छल ने लिखा, 'मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग ऐसी किसी चीज के बारे में बिना आधार वाली अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

'अब आगे बढ़ने का वक्त', नहीं होगी मंधाना-पलाश की शादी...मंधाना ने पोस्ट करके खुद किया ऐलान

किसको दी लीगल एक्शन की धमकी?

पलाश मुच्छल के मुताबिक उनकी टीम फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. पलाश मुच्छल ने कहा, 'मेरी टीम गलत और बदनाम करने वाला कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस मुश्किल समय में मेरा साथ देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद.' वहीं, क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है.

fallback

स्मृति मंधाना ने क्या कहा?

स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है. मैं बहुत निजी जीवन जीने वाली इंसान हूं और मैं इसे इस तरह ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी कैंसिल हो गई है. मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करती हूं. मैं आपसे विनती करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने का समय दें.'

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि पलाश और भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी. सारी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान शुरू हो गया. पहले पलाश की दूसरी महिलाओं के साथ चैट वायरल होने का दावा किया गया, फिर एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम उछाला गया और बाद में वेडिंग कोरियोग्राफर से संबंधों की बातें भी फैलने लगीं. इस बीच, स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दीं, जिससे अफवाहों को और हवा मिली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

palash muchhal

Trending news

'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
Omar Abdullah on India Alliance
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर