पलाश मुच्छल ने अचानक डिलीट किया स्मृति मंधाना के साथ सबसे रोमांटिक VIDEO, बीच मैदान में किया था ये काम

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: भारतीय महिला टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल का रिश्ता अब आधिकारिक तौर से टूट चुका है. रविवार (7 दिसंबर) को स्मृति ने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट कर कहा कि ये शादी कैंसिल हो गई है और वो लाइफ में अब मूव ऑन करना चाहती हैं. इसके बाद पलाश ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस रिश्ते से अलग होने की बात कही. उन्होंने इस मुश्किल समय में झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी.

शादी कैंसिल होने के बारे में आधिकारिक ऐलान के बाद स्मृति-पलाश ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया. इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा चलने लगी कि शायद इस प्रेम कहानी का किस्सा खत्म हो गया है. अब पलाश मुच्छल ने अचानक एक और कदम उठाया है, जिसके बाद अटकलें और बढ़ गई है कि स्मृति और उनके रिश्ते में दरार निश्चित तौर पर आ गई है.

पलाश मुच्छल ने हटाया प्रपोजल वाला वीडियो

म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल ने बेहद रोमांटिक अंदाज में स्मृति मंधाना को शादी के लिए प्रपोज किया था. टीम इंडिया जिस ग्राउंड पर 2 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, पलाश ने उसी ऐतिहासिक डीवाई पाटील स्टेडियम में 21 नवंबर को मंधाना को घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया. उनका ये रोमांटिक अंदाज फैंस को खूब पसंद आया था और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी. उस समय स्मृति मंधाना की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े थे. सबकुछ सही चल रहा था, लेकिन 23 नवंबर को एक तूफान आया और सब बिखर गया.

स्मृति के पिता को आया था हार्ट अटैक

खबर आई कि स्मृति के पिता को दिल का दौड़ा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके बाद उन्होंने शादी कैंसिल कर दी. सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल के बारे में कई अफवाह उड़ी, ऐसा भी दावा किया गया कि वो मंधाना को धोखा दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? इसकी सच्चाई अभी तक साफ नहीं है. खैर, पलाश मुच्छल ने अब स्मृति मंधाना को प्रपोज करने वाला वीडियो इंस्टाग्राम से हटा लिया है. भारतीय स्टार क्रिकेटर ने तो शादी स्थगित होने के एक दिन बाद ही शादी से जुड़ी सभी फोटोज और वीडियो को डिलीट कर दिया था.

