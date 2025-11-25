स्मृति मंधाना ने नहीं पलाश ने टाली शादी, सिंगर की मां ने खोला बड़ा राज, बताया बेटे ने क्यों लिया ये फैसला

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने वाली कहानी में नया ट्विस्ट आया है. पलाश की मां ने बताया कि ये शादी स्मृति ने बल्कि उनके बेटे ने स्थगित की है. उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है. पलाश की मां ने ये भी दावा किया कि स्मृति से ज्यादा पलाश क्रिकेटर के पिता के करीब थे.
Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद से नए-नए खुलासे हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. पहले ये खबर आई कि शादी वाले दिन स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल का दौड़ा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद पता चला कि पिता की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्मृति मंधाना ने ये शादी टालने का फैसला किया है.
अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है. संगीतकार पलाश मुच्छल की मां ने बताया कि ये शादी स्मृति ने बल्कि उनके बेटे ने स्थगित की है. उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है. पलाश की मां ने ये भी दावा किया कि स्मृति से ज्यादा पलाश क्रिकेटर के पिता के करीब थे.
एक इंटरव्यू में पलाश की मां अमिता मुच्छल ने बताया कि उनके बेटे और स्मृति के पिता एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। इसलिए, जैसे ही स्मृति के पिता को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, पलाश ने फेरे और बाकी रस्में न करने का फैसला किया।
पलाश की मां ने बताया, ''पलाश को अंकल (स्मृति के पिता) से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है... स्मृति से ज्यादा ये दोनों क्लोज हैं। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो स्मृति से पहले पलाश ने फैसला लिया कि उनको अभी फेर नहीं करना है, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.''
स्मृति मंधाना के साथ भाई की शादी टलने के बाद लोकप्रिय सिंगर पलक मुच्छल ने भी चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर पूरी सच्चाई बताई. पलक ने लिखा कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण, स्मृति और पलाश की शादी टाल दी गई है. हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील समय में परिवारों की निजता का सम्मान करें.
