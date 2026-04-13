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Hindi Newsक्रिकेटपांड्या बर्दर्स में विवाद! हार्दिक के आउट होने पर बड़े भाई क्रुणाल ने किया कुछ ऐसा, आमने-सामने आए तो क्या हुआ?

पांड्या बर्दर्स में विवाद! हार्दिक के आउट होने पर बड़े भाई क्रुणाल ने किया कुछ ऐसा, आमने-सामने आए तो क्या हुआ?

Krunal Pandya vs Hardik Pandya: आईपीएल 2026 में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराया. वानखेड़े में क्रुणाल पांड्या ने अपने भाई हार्दिक पांड्या के विकेट का जश्न आक्रामक अंदाज में मनाया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:19 PM IST
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क्रुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या. Photo Credit: Screengrab
क्रुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या. Photo Credit: Screengrab

Krunal Pandya vs Hardik Pandya: आईपीएल 2026 में रविवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम को सीजन की लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 20 गेंदों में 50 रन बनाकर वानखेड़े स्टेडियम में आग लगा दी, वहीं हार्दिक ने भी प्रभाव छोड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन वह 22 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए. इस मैच में पांड्या ब्रदर्स के बीच भी मुकाबला देखने को मिला. पिछले काफी समय से हार्दिक और क्रुणाल पांड्या में विवाद को लेकर खबरें आ रही हैं. दोनों एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर भी अब कुछ नहीं लिखते हैं. ऐसा पहले कभी नहीं होता था.

मुकाबले के दौरान जैसे मुंबई के कप्तान हार्दिक पवेलियन लौटे, उनके भाई क्रुणाल पांड्या ने इस विकेट का जश्न बेहद आक्रामक और भव्य अंदाज में मनाया. पूरे मैच के दौरान हार्दिक और क्रुणाल के बीच बात नहीं हुई. यहां तक कि दोनों ने हाथ भी नहीं मिलाया. ऐसा पहले कभी नहीं होता था. हार्दिक और क्रुणाल को अक्सर मैदान पर हंसी-मजाक करते हुए और गले मिलते हुए देखा जाता था.

 

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हार्दिक को आउट करने में किसका हाथ था?

हार्दिक पांड्या उस समय आउट हुए जब वह आरसीबी के इस सीजन के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज जैकब डफी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे. जैसे ही रोमारियो शेफर्ड ने हार्दिक का कैच पकड़ा, क्रुणाल पांड्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. यहां तक कि मुंबई के किसी भी विकेट का जश्न क्रुणाल जोरदार तरीके से मना रहे थे.

ये भी पढ़ें: Shocking: मुंबई इंडियंस पर बोझ बना खूंखार बॉलर? 122 गेंदों से IPL में विकेट नहीं

आरसीबी की जीत पर क्रुणाल ने क्या कहा?

वानखेड़े स्टेडियम में क्रुणाल पांड्या के लिए यह एक विशेष अनुभव था क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को मात दी. इस पल को याद करते हुए क्रुणाल ने कहा कि यह हमेशा से तय था कि ''एक पांड्या को तो जीतना ही था.'' आरसीबी ने 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 18 रनों से जीत हासिल की. इसमें क्रुणाल ने चार ओवरों में 1/26 का किफायती स्पेल डाला. हाई-स्कोरिंग मैच में मध्य ओवरों के दौरान उनके नियंत्रण ने मुंबई की रन गति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

 

 

ये भी पढ़ें: IPL के 'त्रिदेव' चोटिल, RO-KO घायल, चैंपियन कप्तान भी अब तक मैदान पर नहीं लौटे

वानखेड़े स्टेडियम क्रुणाल के लिए क्यों खास है?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रुणाल ने कहा, "वानखेड़े हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है. मैंने यहां छह साल तक खेला है और उस दौरान तीन ट्रॉफी जीतने में भाग्यशाली रहा हूं. इसलिए यहां वापस आना हमेशा खास होता है. जैसा कि मैंने पिछले साल भी कहा था, अंत में पॉइंट्स घर ही आने वाले थे. एक पांड्या को जीतना था और मुझे लगता है कि इस बार मैं भाग्यशाली रहा.'' रनों से भरपूर इस मैच में क्रुणाल का प्रदर्शन सबसे अलग रहा. उन्होंने न केवल रन रोके बल्कि सूर्यकुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट भी लिया, जिससे मैच के एक नाजुक चरण में एमआई की लय टूट गई. इस मुकाबले में भाइयों की प्रतिद्वंद्विता भी देखने को मिली. अंत में जीत क्रुणाल की हुई.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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