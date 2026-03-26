IPL 2026 चौके-छक्के लगाएगा पप्पू यादव का बेटा! तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों की नाक में करता है दम

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिसमें कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी चौके-छक्के लगाते हुए नजर आएंगे. बता दें कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलेंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी. क्रिकेट फैंस की खास तौर पर दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन IPL 2026 में कैसा प्रदर्शन करते हैं. सार्थक रंजन पहली बार IPL में खेलते हुए नजर आएंगे.

IPL 2026 चौके-छक्के लगाएगा पप्पू यादव का बेटा!

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा था. 29 साल के सार्थक रंजन एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो विस्फोटक बैटिंग में माहिर हैं. सार्थक रंजन का घरेलू करियर लगभग एक दशक लंबा है. सार्थक रंजन ने 2 जनवरी 2016 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान अपना T20 डेब्यू किया. इसके बाद 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में सार्थक रंजन ने दिल्ली के लिए लिस्ट A में डेब्यू किया. दो साल बाद नवंबर 2018 में सार्थक रंजन ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू के साथ फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कदम रखा. सार्थक रंजन को रुक-रुक कर मौके मिले, लेकिन वह अपने खेल पर काम करते रहे.

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तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों की नाक में करते हैं दम

सार्थक रंजन का ब्रेकथ्रू मोमेंट पिछले साल दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में आया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के दौरान 9 मैचों में 56.12 की औसत से 449 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और अर्धशतक शामिल रहे. सार्थक रंजन को अब IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में वह अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे.

कौन हैं सार्थक रंजन?

राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सार्थक रंजन का सपना एक क्रिकेटर बनना का था. सार्थक रंजन भारत के लिए खेलना चाहते हैं. सार्थक रंजन के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह 2 फर्स्ट क्लास मैचों में 9.33 की औसत से 28 रन बना चुके हैं. सार्थक रंजन ने 7 लिस्ट-A मैचों में 20.42 की औसत से 143 रन कूटे हैं. सार्थक रंजन इसके अलावा 5 टी20 मैचों में 13.20 की औसत से 66 रन बना चुके हैं.