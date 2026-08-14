21 छक्के, 32 चौके और 340 रन... DPL 2026 में पप्पू यादव के बेटे का भौकाल, रनों का लगाया अंबार

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे का DPL 2026 में जलवा है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और पांचों में अर्धशतक जड़ा है. हालांकि, शतक जड़ने का सपना अभी भी अधूरा है. ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 50 गेंदों पर 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन सेंचुरी से चूक गए थे. सार्थक रंजन ने अभी तक 5 मुकाबलों में 68.00 की औसत और 170.85 के स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए हैं, जिसमें 21 छक्के और 32 चौके शामिल हैं. DPL 2026 में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में वो दूसरे स्थान पर हैं. पहले नंबर पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल हैं, जिन्होंने अब तक 341 रन बनाए हैं. उनके और सार्थक के बीच जबरदस्त टक्कर है.