21 छक्के, 32 चौके और 340 रन... DPL 2026 में पप्पू यादव के बेटे का भौकाल, रनों का लगाया अंबार

Sarthak Ranjan in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में सांसद पप्पू यादव के बेटे बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. टूर्नामेंट में शामिल हर विरोधी टीमों के लिए सार्थक रंजन खतरे की घंटी बने हुए हैं. उनके 'तांडव' का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने DPL 2026 में अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और सभी में 50 रनों का आंकड़ा क्रॉस किया है. गुरुवार (13 अगस्त) को पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ हुए मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने 37 गेंदों पर 59 रनों की दमदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के जड़े.
29 वर्षीय सार्थक रंजन DPL 2026 के हर मुकाबले में बल्ले से छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं. बैटिंग के अलावा वो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन इसका दबाव उनकी बल्लेबाजी पर बिल्कुल नहीं है. पप्पू यादव के बेटे फिलहाल इस सीजन में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. यश धुल अभी भी शिखर पर मौजूद हैं.
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे का DPL 2026 में जलवा है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और पांचों में अर्धशतक जड़ा है. हालांकि, शतक जड़ने का सपना अभी भी अधूरा है. ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 50 गेंदों पर 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन सेंचुरी से चूक गए थे. सार्थक रंजन ने अभी तक 5 मुकाबलों में 68.00 की औसत और 170.85 के स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए हैं, जिसमें 21 छक्के और 32 चौके शामिल हैं. DPL 2026 में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में वो दूसरे स्थान पर हैं. पहले नंबर पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल हैं, जिन्होंने अब तक 341 रन बनाए हैं. उनके और सार्थक के बीच जबरदस्त टक्कर है.
DPL में रनों का अंबार लगाकर सार्थक रंजन ने लाखों फैंस का दिल जीता है, लेकिन एक समय था जब उनके चयन पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे. घरेलू क्रिकेट में सार्थक रंजन का तेजी से आगे बढ़ना तब चर्चा का विषय बन गया, जब दिल्ली की सिलेक्शन कमिटी ने उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना, जबकि उस सीजन में उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला था. इस फैसले पर सवाल उठे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्मुक्त चंद और हितेन दलाल जैसे जाने-माने खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े हुए.
◽100(58) बनाम नॉर्थ दिल्ली टाइगर्स
◽ 64(39) बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स
◽ 95(50) बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स
◽ 65(43) बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स
◽57(30) बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस
◽59(37) बनाम पुरानी दिल्ली
DPL के पिछले सीजन में भी पप्पू यादव के बेटे ने गर्दा मचाया था. इसका इनाम भी उन्हें मिला, जब आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा, जो उनका बेस प्राइस था. हालांकि, सार्थक पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे रहे और उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. सार्थक रंजन हार मानने को तैयार नहीं हैं. वो इस साल भी बल्ले से तबाही मचा रहे हैं और उम्मीद है कि आईपीएल 2027 में वो बेंच पर नहीं बल्कि मैदान पर समय बिताएंगे और बल्ले से गदर मचाएंगे. सार्थक रंजन ने DPL के पिछले सीजन में 449 रन और 2024 में 252 रन बनाए थे.