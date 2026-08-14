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21 छक्के, 32 चौके और 340 रन... DPL 2026 में पप्पू यादव के बेटे का भौकाल, रनों का लगाया अंबार

Sarthak Ranjan in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में सांसद पप्पू यादव के बेटे बल्ले से भौकाल मचा रहे हैं. सार्थक रंजन विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं. उन्होंने 5 मैचों में 5 फिफ्टी की मदद से 340 रन बना लिए हैं, जिसमें 21 छक्के शामिल हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:06 AM IST
21 छक्के, 32 चौके और 340 रन... DPL 2026 में पप्पू यादव के बेटे का भौकाल, रनों का लगाया अंबार
Image Credit: Sarthak Ranjan in DPL 2026 (delhi premier league/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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