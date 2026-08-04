पप्पू यादव के बेटे ने लगाया पूरा जोर, फिर भी टीम हुई फुस्स, यश ढुल एंड कंपनी ने लगाई जीत की हैट्रिक

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने 39 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 64 रन बनाए. यश भाटिया ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी, लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. उन्होंने महज 51 गेंद पर नाबाद 90 रन बनाए और इस पारी में 7 चौके और 6 छक्के देखने को मिले. वहीं, अंत में भरत सिंधवानी ने 22 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाकर टीम के स्कोर को 209 तक पहुंचाया. सेंट्रल दिल्ली की तरफ से जोंटी सिद्धू ने 38 गेंद पर 75 रन की पारी खेली, आदित्य भंडारी ने 24 गेंद पर 46 रन ठोके और मैच को एकतरफा बना दिया था.