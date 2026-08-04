पप्पू यादव के बेटे ने लगाया पूरा जोर, फिर भी टीम हुई फुस्स, यश ढुल एंड कंपनी ने लगाई जीत की हैट्रिक

DPL 2026: बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इन दिनों राजनीतिक बवालों के चलते सुर्खियों में हैं. अब उनके बेटे सार्थक रंजन भी चर्चा में आ गए हैं. सार्थक डीपीएल में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान हैं. उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. यश ढुल की कप्तानी वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम से उन्हें 4 विकेट की हार का सामना करना पड़ा है.
सेंट्रल दिल्ली किंग्स प्वाइंट्स टेबल में लगातार तीन मुकाबले जीतकर टॉप पर बैठी है. कप्तान यश ढुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से यश भाटिया और सार्थक रंजन के बीच पार्टनरशिप हुई और दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके. टीम ने महज 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए. पहले ये टारगेट जीत के लायक लग रहा था, लेकिन सेंट्रल दिल्ली के बल्लेबाजों के सामने बौना नजर आया.
सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 18.2 ओवर में मुकाबले को अपने नाम कर लिया. 210 रन बनाने के लिए टीम ने अपने 6 विकेट खोए. टीम की तरफ से जोंटी सिधू ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. ऐसे में नॉर्थ दिल्ली की टीम को इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, रन-रेट में टीम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अगर टीम दमदार कमबैक करती है तो आगे जा सकती है.
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नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने 39 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 64 रन बनाए. यश भाटिया ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी, लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. उन्होंने महज 51 गेंद पर नाबाद 90 रन बनाए और इस पारी में 7 चौके और 6 छक्के देखने को मिले. वहीं, अंत में भरत सिंधवानी ने 22 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाकर टीम के स्कोर को 209 तक पहुंचाया. सेंट्रल दिल्ली की तरफ से जोंटी सिद्धू ने 38 गेंद पर 75 रन की पारी खेली, आदित्य भंडारी ने 24 गेंद पर 46 रन ठोके और मैच को एकतरफा बना दिया था.