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पप्पू यादव के बेटे ने लगाया पूरा जोर, फिर भी टीम हुई फुस्स, यश ढुल एंड कंपनी ने लगाई जीत की हैट्रिक

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के चर्चाओं के बीच उनके बेटे भी सुर्खियों में आ गए हैं. पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन डीपीएल में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान हैं. उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ एक दमदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 04, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:39 AM IST
पप्पू यादव के बेटे ने लगाया पूरा जोर, फिर भी टीम हुई फुस्स, यश ढुल एंड कंपनी ने लगाई जीत की हैट्रिक

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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