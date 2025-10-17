38 शतक, 15000 से ज्यादा रन, टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका, अब 40 की उम्र में फिर मचाई तबाही

Most hundreds in Ranji Trophy, Paras Dogra: भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी हुए जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका नहीं दिया. इन्हीं में से एक नाम है पारस डोगरा का. ये वही खिलाड़ी है, जिसने पिछले दो दशकों से रणजी ट्रॉफी में रनों की झड़ी लगा रखी है. 40 साल की उम्र में एक बार फिर इस अनुभवी खिलाड़ी ने बल्ले से कमाल किया और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में खलबली मचा दी.

दरअसल, 15 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी 2025–26 के नए सीजन का आगाज हुआ है. जम्मू-कश्मीर टीम की कप्तानी कर रहे पारस डोगरा ने पहले ही मैच में शतक ठोककर धमाकेदार शुरुआत की है. मुंबई के खिलाफ श्रीनगर में खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने कमाल की बैटिंग की और 32वां शतक ठोक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

पारस डोगरा ने मचाई खलबली

घरेलू क्रिकेट में रन मशीन बन चुके पारस डोगरा अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने मुंबई के खिलाफ अपने रणजी करियर का 32 वां शतक बनाया, जिसके दम पर उन्होंने अजय शर्मा (31 शतक) को पीछे छोड़ दिया है. अब उनसे आगे सिर्फ वसीम जाफर हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा 40 सेंचुरी जमाई थीं. डोगरा ने पिछले 2 दशक में कई यादगार पारियां खेली हैं. घरेलू स्तर पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन अफसोस कि उन्हें कभी टीम इंडिया से खेलने का मौका नहीं मिला.

40-year-old J&K captain Paras Dogra becomes the second-highest century maker in Ranji Trophy history. Most hundreds in Ranji Trophy: 40 – Wasim Jaffer.

32* – Paras Dogra.

31 – Ajay Sharma.

28 – Amol Muzumdar.

28 – Hrishikesh Kanitkar. pic.twitter.com/jmHWdF8Eod — All Cricket Records (@Cric_records45) October 16, 2025

वसीम जाफर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने

पारस डोगरा न सिर्फ शतकों में बल्कि रनों के मामले में भी रणजी इतिहास के दिग्गजों में शामिल हैं, बल्कि सबसे ज्यादा रनों के मामले में भी दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं. उनके नाम 9500 से अधिक रन हैं. वहीं नंबर एक पर मौजूद वसीम जाफर के नाम 12038 रन दर्ज हैं.

रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

वसीम जाफर- 40 शतक

पारस डोगरा- 32 शतक

अजय शर्मा- 31 शतक

अनमोल मजूमदार- 28 शतक

ऋषिकेश कानितकर- 28 शतक

15 हजार से ज्यादा रन, फिर भी नसीब ने नहीं दिया साथ

पारस डोगरा की उम्र 40 साल हो चुकी है. उन्होंने आज से 24 साल पहले 2001 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक लगातार रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास,लिस्ट ए और टी20 को मिलाकर उनके नाम कुल 38 शतक हैं. जबकि 15986 रन बना चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में दस हजार रनों का आंकड़ा पार करना बड़ी बात होती है. फैंस इसिलए हैरान होते हैं कि इतने बढ़िया खिलाड़ी को टीम इंडिया में कभी मौका क्यों नहीं मिला.

मुंबई बनाम जम्मू-कश्मीर मैच का हाल

अगर मैच की बात करें तो मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में पहली पारी में 386 रन बनाए थे, जिसमें सिद्धेश लाड (116) और शम्स मुलानी (91) की पारियां अहम रहीं. फिर जम्मू-कश्मीर पहली पारी में बैटिंग करने उतरी. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर की टीम ने 7 विकेट पर 273 रन बना लिए थे, जिसमें कप्तान पारस डोगरा 112 रन बनाकर नाबाद लौटे थे.

तीसरे दिन उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और 208 बॉल पर 19 चौके और 1 छक्के की मदद से 144 रन बनाकर आउट हुए. उनकी टीम पहली पारी में 325 रनों पर सिमट गई. फिलहाल मुकाबले में आज तीसरा दिन है. दूसरी पारी में मुंबई बैटिंग कर रही है. खबर लिखे जाने तक उसने 17 ओवरों में 62 रनों पर 3 विकेट खो दिए हैं. सरफराज खान 32 जबकि सिद्देश लाड 4 रनों पर नाबाद हैं. मुंबई की टीम अभी 123 रन पीछे है.

