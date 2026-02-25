सिर से मारने वाले क्रिकेटर पर हुआ तगड़ा एक्शन, BCCI ने दे दी बड़ी सजा, मैच फीस का लगा 50% जुर्माना

जम्मू और कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तगड़ा एक्शन लिया है. पारस डोगरा पर बुधवार को रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर केवी अनीश को जानबूझकर सिर से मारने के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा पारस डोगरा को दो डिमेरिट प्वाइंट्स भी दिए गए हैं. BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने के तुरंत बाद पारस डोगरा पर मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना लगाया गया है.

सिर से मारने वाले क्रिकेटर पर हुआ तगड़ा एक्शन

BCCI अधिकारी ने आगे कहा, 'इसके अलावा नियमों के अनुसार पारस डोगरा के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में दो डिमेरिट अंक जोड़े गए हैं.' यह घटना जम्मू और कश्मीर की पहली पारी के 101वें ओवर में हुई, जब पारस डोगरा और कन्हैया वधावन ने शुरुआती झटकों के बाद पारी को संभालने की कोशिश की. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाने के तुरंत बाद, पारस डोगरा की अनीश से कहासुनी हो गई, जो सिली पॉइंट पर खड़े थे.

BCCI ने दे दी बड़ी सजा

पारस डोगरा इसके बाद अनीश की ओर बढ़े और हेलमेट पहने हुए ही उनके सिर से अपना सिर टकराया. इस घटना के बाद मैदानी अंपायर रोहन पंडित और उल्हास गंधे के साथ-साथ कर्नाटक के ओपनर मयंक अग्रवाल और कप्तान देवदत्त पडिक्कल को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा. बाद में, पारस डोगरा को अनीश से माफी मांगते देखा गया. जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने कहा कि यह सजा BCCI के तय नियमों और मैच रेफरी के फैसले के मुताबिक है.

स्लेजिंग की वजह से ऐसा हुआ?

जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा, 'अभी जो कुछ भी किया गया है, वह BCCI के नियमों के मुताबिक है और हमें उसे मानना ​​होगा. साथ ही हमें मैच रेफरी के फैसले का भी सम्मान करना होगा.' J&K टीम के एक सूत्र ने आगे कहा कि पारस डोगरा से अनीश की टकरार शायद जोश में हुई होगी. सूत्र ने कहा, 'हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि मैदान पर असल में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ स्लेजिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा. वरना, डोगरा जैसा बहुत शांत और एथिक्स को मानने वाला इंसान कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करता, खासकर मैदान पर.'