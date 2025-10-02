Advertisement
पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि राहुल ने इंग्लैंड दौरे के अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा है.

Oct 03, 2025, 01:19 AM IST
'इंग्लैंड से चल रहा बल्ला...', केएल राहुल की बैटिंग का मुरीद हुआ ये पूर्व क्रिकेटर, जमकर की तारीफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि राहुल ने इंग्लैंड दौरे के अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा है. बता दें कि राहुल ने दिन का खेल खत्म होने तक 53 रन बनाए और नाबाद हैं. दूसरे दिन वह कप्तान शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो 18 रन पर नाबाद हैं.

राहुल की शानदार बैटिंग

राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अर्धशतक पूरा किया और इसके लिए उन्होंने 101 गेंदें लीं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 121/2 रन बनाए और वह वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे था. स्टंप्स के समय केएल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद थे और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे. दोनों ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है.

'वरिष्ठ खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली'

जियोसिनेमा पर बात करते हुए पटेल ने कहा, 'केएल राहुल आज बेहतरीन थे. उन्होंने इंग्लैंड दौरे के अपने फॉर्म को आगे बढ़ाया. उस सीरीज से पहले, उनके फॉर्म को लेकर चिंताएं थीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली. यह बहुत जरूरी होता है जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही हो कि आपके वरिष्ठ खिलाड़ी आगे बढ़ें और इंग्लैंड में केएल राहुल ने ठीक वैसा ही किया.'

समझदारी भरी बल्लेबाजी की

पटेल ने राहुल की समझदारी भरी बल्लेबाजी की भी तारीफ़ की. उन्होंने आगे कहा, 'आज भी, उन्होंने हालात को बहुत अच्छी तरह से समझा. वेस्टइंडीज के शुरुआती गेंदबाज अनुशासित थे और केएल ने उन्हें वो सम्मान दिया जो वे हकदार थे. उन्होंने खुद को समय दिया और एक बार जब वह जम गए, तो हमने उन्हें क्रीज का उपयोग करते हुए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए देखा. वह अब बहुत ज्यादा नियंत्रण में और जमे हुए दिखते हैं.' पटेल को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ शतक ने भी राहुल को बहुत आत्मविश्वास दिया.

2017 के रिकॉर्ड को पार करने का भरोसा

पार्थिव पटेल ने राहुल की निरंतरता की सराहना करते हुए कहा कि यह साल उनका 2017 के बाद दूसरा सबसे अच्छा साल रहा है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वह इस साल उस रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे, क्योंकि वह बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं.'

इंग्लैंड में चला बल्ला

हाल ही में इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (जो 2-2 से ड्रॉ रही थी) के दौरान, राहुल भारत के टॉप बल्लेबाजों में से एक थे. उन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें 10 पारियों में 53.20 की औसत से 532 रन बनाए. इसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन था.

