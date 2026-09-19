पार्थिव पटेल चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में सबसे आगे, BCCI कैसे करता है चयनकर्ता की भर्ती? क्या है प्रोसेस?

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की आगामी वनडे और टी20 टीम घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद BCCI की सेलेक्शन कमेटी में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की जगह पार्थिव पटेल को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर ने 2023 में भारतीय मेंस सीनियर सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का पद संभाला था. अब ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में हुई टीम सेलेक्शन मीटिंग उनकी आखिरी मीटिंग हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार BCCI अजीत अगरकर के बाद की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और पार्थिव पटेल का नाम बोर्ड के टारगेट पर है. पार्थिव पटेल फिलहाल IPL फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के साथ बैटिंग कोच के तौर पर जुड़े हुए हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में पार्थिव पटेल की नियुक्ति को लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है. इस पूरे मामले के बीच हाल ही में हुई BCCI की एक रिव्यू मीटिंग भी चर्चा में रही. मुंबई में हुई इस मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे. इस मीटिंग में अजीत अगरकर की गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े किए. एक सूत्र ने बताया कि भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई अहम लोगों की मौजूदगी के बावजूद सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर का मीटिंग में नहीं होना अजीब लगा.
पार्थिव पटेल भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने बेहद कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल भारत के सबसे कम उम्र में टेस्ट खेलने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से एक हैं. पार्थिव पटेल ने 2002 से 2012 के बीच भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. बल्लेबाजी में पार्थिव पटेल का आक्रामक अंदाज शुरुआत से ही चर्चा में रहा, जबकि विकेटकीपिंग में उनका कोई जवाब नहीं रहा है. पार्थिव पटेल के इंटरनेशनल करियर के दौरान ही पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.
धोनी ने जल्द ही तीनों फॉर्मेट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और बाद में भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली. धोनी के टीम में आने के बाद पार्थिव पटेल को विकेटकीपर के रोल में कड़े कॉम्पिटीशन का सामना करना पड़ा. इसके अलावा दिनेश कार्तिक जैसे विकेटकीपर ने भी पार्थिव पटेल की चुनौती बढ़ाई. पार्थिव पटेल ने घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ IPL में भी कई फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेला है. पार्थिव पटेल चेन्नई सुपर किंग्स, कोच्चि टस्कर्स केरला, डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों के लिए खेले. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग और क्रिकेट से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी काम किया. फिलहाल वह गुजरात टाइटंस के साथ बैटिंग कोच की भूमिका में हैं.
बीसीसीआई में नेशनल चीफ सेलेक्टर की नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत होती है. खाली पद के लिए बोर्ड उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है. इसके बाद BCCI की क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी सभी आवेदनों की समीक्षा कर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है. शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और इसके बाद कमेटी अपनी पसंद के टॉप उम्मीदवारों के नाम बीसीसीआई को भेजती है. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से बेहतर उम्मीदवार को बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर नियुक्त करता है. चीफ सेलेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास इंटरनेशनल या घरेलू क्रिकेट का अनुभव होना जरूरी है. इसके लिए उन्होंने या तो कम से कम 7 टेस्ट और 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों, या फिर 10 वनडे के साथ 20 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में हिस्सा लिया हो. इसके अलावा, क्रिकेट के सभी फॉमेट्स से संन्यास लिए हुए कम से कम 5 साल बीत चुके होने चाहिए. उम्मीदवार ने BCCI की किसी क्रिकेट कमेटी में कुल 5 साल या उससे अधिक समय तक काम भी नहीं किया होना चाहिए.