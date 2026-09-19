पार्थिव पटेल चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में सबसे आगे, BCCI कैसे करता है चयनकर्ता की भर्ती? क्या है प्रोसेस?

बीसीसीआई में नेशनल चीफ सेलेक्टर की नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत होती है. खाली पद के लिए बोर्ड उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है. इसके बाद BCCI की क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी सभी आवेदनों की समीक्षा कर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है. शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और इसके बाद कमेटी अपनी पसंद के टॉप उम्मीदवारों के नाम बीसीसीआई को भेजती है. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से बेहतर उम्मीदवार को बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर नियुक्त करता है. चीफ सेलेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास इंटरनेशनल या घरेलू क्रिकेट का अनुभव होना जरूरी है. इसके लिए उन्होंने या तो कम से कम 7 टेस्ट और 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों, या फिर 10 वनडे के साथ 20 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में हिस्सा लिया हो. इसके अलावा, क्रिकेट के सभी फॉमेट्स से संन्यास लिए हुए कम से कम 5 साल बीत चुके होने चाहिए. उम्मीदवार ने BCCI की किसी क्रिकेट कमेटी में कुल 5 साल या उससे अधिक समय तक काम भी नहीं किया होना चाहिए.