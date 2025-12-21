Advertisement
trendingNow13048708
Hindi Newsक्रिकेटऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में पड़ा खलल, दो खिलाड़ी बॉक्सिंग-डे टेस्ट से होंगे बाहर!

ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में पड़ा खलल, दो खिलाड़ी बॉक्सिंग-डे टेस्ट से होंगे बाहर!

ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में खलल पड़ गया है, क्योंकि उसके दो दिग्गज क्रिकेटर्स का बॉक्सिंग-डे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया है. एडिलेड टेस्ट को 82 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है, लेकिन जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ गई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 21, 2025, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में पड़ा खलल, दो खिलाड़ी बॉक्सिंग-डे टेस्ट से होंगे बाहर!

ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में खलल पड़ गया है, क्योंकि उसके दो दिग्गज क्रिकेटर्स का बॉक्सिंग-डे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया है. एडिलेड टेस्ट को 82 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है, लेकिन जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ गई है. कप्तान पैट कमिंस और ऑफ स्पिनर नाथन लियोन मेलबर्न में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जीत के जश्न में पड़ा खलल

पैट कमिंस ने पीठ की परेशानी से उबरते हुए लगभग 6 महीने बाद एडिलेड टेस्ट से फील्ड पर वापसी की थी. पैट कमिंस ने टेस्ट में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की 82 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई. पैट कमिंस इंजर्ड नहीं हैं, लेकिन खुद को फिट रखने और शरीर पर अतिरिक्त दबाव न देने के उद्देश्य से वह मेलबर्न टेस्ट से बाहर रह सकते हैं. पैट कमिंस ने मैच के बाद कहा, 'अब जब सीरीज जीत ली गई है, तो शायद काम पूरा हो गया है. हम रिस्क का फिर से आकलन करेंगे. अगले कुछ दिनों में इस पर काम करेंगे. मुझे शक है कि मैं मेलबर्न में खेलूंगा, और फिर हम सिडनी के बारे में बात करेंगे. जब तक सीरीज नहीं जीती गई थी, हमने रिस्क लिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

दो खिलाड़ी बॉक्सिंग-डे टेस्ट से होंगे बाहर!

पैट कमिंस के साथ नाथन लियोन के भी मेलबर्न में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट में खेलने की उम्मीद कम है. नाथन लियोन एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे. नाथन लियोन के दाहिने पैर में इंजरी है. इंजरी के बाद वे फील्ड छोड़कर चले गए थे. स्कैन के बाद उन्हें जमीन पर बैसाखी के सहारे देखा गया. चार दिन बाद ही मेलबर्न टेस्ट शुरू हो रहा है. ऐसे में नाथन लियोन के खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है.

ऑस्ट्रेलिया के पास टॉड मर्फी और मैथ्यू कुहनेमन का ऑप्शन

नाथन लियोन के बारे में पैट कमिंस ने कहा, 'किसी ऐसे व्यक्ति को बैसाखी पर देखना जिसका टेस्ट मैच एक सप्ताह दूर हो, अच्छा संकेत नहीं है. उनकी जगह लेना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव है. उनमें टॉड मर्फी और मैथ्यू कुहनेमन शामिल हैं.'

मेलबर्न टेस्ट में स्टीव स्मिथ की हो सकती है वापसी

एडिलेड टेस्ट और एशेज सीरीज जीतने से खुश पैट कमिंस ने कहा, 'सीरीज को लेकर बहुत हाइप थी. तीन टेस्ट में जीतना कई वजहों से बहुत संतोषजनक है. सीरीज से पहले बहुत सारी बातें इस बारे में थीं कि यह कितना बराबरी का मुकाबला होने वाला है, और लगातार टेस्ट में जीतना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.' मेलबर्न टेस्ट में स्टीव स्मिथ की वापसी हो सकती है और कमिंस की गैरमौजूदगी में वह टीम के कप्तान हो सकते हैं. स्मिथ एडिलेड टेस्ट की शुरुआत से ठीक पहले वर्टिगो के लक्षणों के कारण मैच से बाहर हो गए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Pat Cummins

Trending news

'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त