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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत होगी दोगुनी, वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान करेगा एंट्री

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज है. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के अभी तक 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए बड़ी खबर आई है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और उम्मीद है कि वे कुछ दिनों में टीम से जुड़ जाएंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 12:42 PM IST
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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत होगी दोगुनी, वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान करेगा एंट्री

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज है. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के अभी तक 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए बड़ी खबर आई है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और उम्मीद है कि वे कुछ दिनों में टीम से जुड़ जाएंगे. पैट कमिंस आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले भारत आए थे, लेकिन खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे.

वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान करेगा IPL में एंट्री

ऑस्ट्रेलिया को 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान पैट कमिंस IPL 2026 सीजन की शुरुआत के बाद अपनी पीठ के स्कैन के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे. ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, सिडनी में किए गए स्कैन से पता चला है कि पैट कमिंस की चोट ठीक हो गई है, जिससे उनका IPL में वापसी का रास्ता साफ हो गया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में वापसी के बाद पैट कमिंस फिर से टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत होगी दोगुनी

पैट कमिंस 25 अप्रैल को IPL में वापसी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का मुकाबला जयपुर में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होना है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से जुड़ने के लिए जल्द भारत जाने वाले हैं. पैट कमिंस के प्लेइंग इलेवन में वापस आने से न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का नेतृत्व मजबूत होगा, बल्कि गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी भी मजबूत होगी.

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प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर हैदराबाद

पैट कमिंस ने इंजरी की वजह से एशेज सीरीज में सिर्फ एक ही टेस्ट खेला था. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा नहीं थे. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में, टीम ने मौजूदा सीजन में पांच में से दो मैच जीते हैं. टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने सोमवार को हुए अपने आखिरी मुकाबले में मजबूत और अपराजेय चल रही राजस्थान रॉयल्स को हराया था.

हैदराबाद का अगला मुकाबला चेन्नई से

अपना डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने अपनी शानदार तेज गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को जीत दिलाई थी. दोनों ने 4-4 विकेट लिए थे. राजस्थान रॉयल्स 217 रन के लक्ष्य का सामना करते हुए 19 ओवर में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई थी और 57 रन से मैच हार गई थी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का अगला मुकाबला शनिवार को हैदराबाद में अपने होम ग्राउंड राजीव गांधी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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