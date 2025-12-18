जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 12 बार आउट करने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस घातक गेंदबाज ने रच दिया इतिहास

Advertisement
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खूंखार तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान उसके स्टार बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया है. पैट कमिंस ने जो रूट को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया है. जो रूट 31 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हुए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 18, 2025, 12:40 PM IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खूंखार तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान उसके स्टार बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया है. पैट कमिंस ने जो रूट को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया है. जो रूट 31 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हुए. जो रूट ने अपनी पारी के दौरान केवल तीन चौके लगाए. पैट कमिंस ने जो रूट को आउट कर इतिहास रच दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है.

जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 12 बार आउट करने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में यह पहला मौका है जब किसी एक गेंदबाज ने जो रूट को 12 बार आउट किया हो. पैट कमिंस अब जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 बार आउट करने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. पैट कमिंस ने इस मामले में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है. जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 11 बार आउट किया है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भी जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 11 बार आउट किया है. जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को 10 बार आउट किया है. वहीं, भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा ने जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 9 बार आउट किया है.

टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

1. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) - 12 बार

2. जसप्रीत बुमराह (भारत) - 11 बार

3. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 11 बार

4. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) - 10 बार

5. रवींद्र जडेजा (भारत) - 9 बार

इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट का सबसे बड़ा दुश्मन

इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट के सबसे बड़े दुश्मन पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को सबसे ज्यादा 15-15 बार आउट किया है. इस लिस्ट में दूसरा नंबर संयुक्त रूप से रवींद्र जडेजा और मिचेल स्टार्क का आता है. रवींद्र जडेजा और मिचेल स्टार्क ने जो रूट को इंटरनेशनल क्रिकेट में 14-14 बार आउट किया है. जोश हेजलवुड ने जो रूट को इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 बार आउट किया है. वहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ड ने जो रूट को इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 बार आउट किया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

1. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) - 15 बार / जसप्रीत बुमराह (भारत) - 15 बार

2. रवींद्र जडेजा (भारत) - 14 बार / मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 14 बार

3. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) - 13 बार

4. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) - 12 बार

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

