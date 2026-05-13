IPL 2026: पैट कमिंस ने कर दिया बड़ा ब्लंडर, BCCI ने अचानक सुना दी बड़ी सजा

IPL 2026, GT vs SRH: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर बड़ा जुर्माना लगाया है. पैट कमिंस मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में एक बड़ी गलती कर बैठे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

BCCI ने शुभमन पर लिया तगड़ा एक्शन

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को जारी एक मीडिया रिलीज में, IPL ने बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को लीग की आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. चूंकि यह इस सीजन में टीम का पहला अपराध था, इसलिए उसके कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

IPL की मीडिया एडवाइजरी जारी

IPL की मीडिया एडवाइजरी में कहा गया है, 'सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट बनाए रखा. चूंकि यह इस सीजन में IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत उनकी टीम का पहला अपराध था, जो स्लो ओवर रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, इसलिए उसके कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.'

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स्लो ओवर रेट के लिए कब कितना लगता है जुर्माना?

IPL आचार संहिता के अनुसार, टीमों को अपनी गेंदबाजी की पारी 90 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है. पहली बार ओवर-रेट की गलती होने पर सिर्फ कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. दूसरी बार गलती होने पर कप्तान पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 6-6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है. एक सीजन में तीसरी और उसके बाद की हर गलती के लिए कप्तान पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 12-12 लाख रुपये या उनकी मैच फीस के 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है.