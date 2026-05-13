Advertisement
trendingNow13215323
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: पैट कमिंस ने कर दिया बड़ा ब्लंडर, BCCI ने अचानक सुना दी बड़ी सजा

IPL 2026: पैट कमिंस ने कर दिया बड़ा ब्लंडर, BCCI ने अचानक सुना दी बड़ी सजा

IPL 2026, GT vs SRH: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर बड़ा जुर्माना लगाया है. पैट कमिंस मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में एक बड़ी गलती कर बैठे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 13, 2026, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: पैट कमिंस ने कर दिया बड़ा ब्लंडर, BCCI ने अचानक सुना दी बड़ी सजा

IPL 2026, GT vs SRH: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर बड़ा जुर्माना लगाया है. पैट कमिंस मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में एक बड़ी गलती कर बैठे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

BCCI ने शुभमन पर लिया तगड़ा एक्शन

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को जारी एक मीडिया रिलीज में, IPL ने बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को लीग की आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. चूंकि यह इस सीजन में टीम का पहला अपराध था, इसलिए उसके कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

IPL की मीडिया एडवाइजरी जारी

IPL की मीडिया एडवाइजरी में कहा गया है, 'सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट बनाए रखा. चूंकि यह इस सीजन में IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत उनकी टीम का पहला अपराध था, जो स्लो ओवर रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, इसलिए उसके कप्तान पैट कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

स्लो ओवर रेट के लिए कब कितना लगता है जुर्माना?

IPL आचार संहिता के अनुसार, टीमों को अपनी गेंदबाजी की पारी 90 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है. पहली बार ओवर-रेट की गलती होने पर सिर्फ कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. दूसरी बार गलती होने पर कप्तान पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 6-6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है. एक सीजन में तीसरी और उसके बाद की हर गलती के लिए कप्तान पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों पर 12-12 लाख रुपये या उनकी मैच फीस के 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया जाता है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Pat Cummins

Trending news

मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
Malegaon
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
All India Weather update
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
PM Modi appeal
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
UP Crime news
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
plane crash
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
prateek yadav
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
PM Modi appeal
CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
prateek yadav
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात
Prateek Yadav last Instagram post
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात