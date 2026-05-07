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Hindi Newsक्रिकेटलीग क्रिकेट से डरा ऑस्ट्रेलिया... पैट कमिंस को रोकने के लिए तोड़ी तिजोरी, 112 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का दिया ऑफर

लीग क्रिकेट से डरा ऑस्ट्रेलिया... पैट कमिंस को रोकने के लिए तोड़ी तिजोरी, 112 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का दिया ऑफर

Cricket Australia Pat Cummins: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान पैट कमिंस को वैश्विक टी20 लीगों के प्रलोभन से बचाने के लिए 12 मिलियन डॉलर का ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है. कमिंस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 07, 2026, 08:14 PM IST
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ऑस्ट्रेलिया और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस. Photo Credit: BCCI
ऑस्ट्रेलिया और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस. Photo Credit: BCCI

Cricket Australia Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) का एक दीर्घकालिक अनुबंध दिए जाने की खबर है. इस तीन साल के सौदे में उन्हें प्रति वर्ष 4 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जिसमें टेस्ट क्रिकेट को मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी. इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़कर वैश्विक टी20 लीगों में खेलने के लिए 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी-भरकम प्रस्ताव दिया था.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के हेड ऑफ क्रिकेट जेम्स अलसोप से खिलाड़ियों की सुरक्षा और बेहतर सैलरी के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपनी लंबी और बेहतरीन सेवाओं से यह अधिकार हासिल किया है. उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में बाजार का दबाव काफी बढ़ गया है, खासकर उन खिलाड़ियों पर जिनकी व्यावसायिक वैल्यू अधिक है.

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दिग्गजों के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्लान

अलसोप के अनुसार, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और ट्रैविस हेड जैसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्ध रखना बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यह भी बताया गया है कि कमिंस का यह भुगतान उनके द्वारा खेले जाने वाले मैचों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा.

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कमिंस की टीम जीती

इस बीच आईपीएल 2026 में पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को पंजाब किंग्स (PBKS) को 33 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. पंजाब की ओर से युवा कूपर कॉनोली ने शानदार नाबाद शतक (107*) जड़ा, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कमिंस ने कहा, ''मुझे लगता है कि पंजाब एक बहुत अच्छी टीम है, वे इस मैच से पहले नंबर एक पर थे. मुझे लगा कि हमारे बल्लेबाजों ने जो स्कोर खड़ा किया वह शानदार था.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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