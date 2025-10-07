Advertisement
पैट कमिंस OUT, मिचेल स्टार्क IN... भारत से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की ये विस्फोटक टीम, आ गया वनडे-टी20 स्क्वॉड का ऐलान

Australia Squads vs India: भारत के खिलाफ तीन वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड का ऐलान हो गया है. खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वनडे टीम में वापसी हो गई है. नियमित कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज में नहीं खेलेंगे. वह चोट के कारण टीम से बाहर हैं.

Oct 07, 2025
पैट कमिंस OUT, मिचेल स्टार्क IN... भारत से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की ये विस्फोटक टीम, आ गया वनडे-टी20 स्क्वॉड का ऐलान

Australia ODI and T20I Squads vs India: भारत के खिलाफ तीन वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड का ऐलान हो गया है. खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वनडे टीम में वापसी हो गई है. नियमित कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज में नहीं खेलेंगे. वह चोट के कारण टीम से बाहर हैं. उनकी जगह मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे. 19 अक्टूबर को शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल ओवेन भी क्रमशः साइड स्ट्रेन और कन्कशन से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं. वहीं, मैथ्यू रेनशॉ को भी जगह दी गई है.

सीजन में पहली बार उतरेंगे स्टार्क

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है. एशेज सीरीज के लिए अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर रहने वाले स्टार्क सीजन में पहली बार मैदान पर उतरेंगे. वह पहले ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.

पहले वनडे में नहीं खेलेंगे एलेक्स कैरी

वनडे टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में मार्नस लाबुशेन, सीन एबॉट, एरॉन हार्डी और मैथ्यू कुह्नमैन शामिल हैं. ये खिलाड़ी इस साल अगस्त में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पिछले वनडे असाइनमेंट का हिस्सा थे. एलेक्स कैरी पर्थ में पहला वनडे नहीं खेल पाएंगे. वह क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई रेडबैक्स के लिए खेलेंगे. वह आखिरी दो वनडे के लिए लौटेंगे. रेनशॉ ने ऑस्ट्रेलिया 'ए' और क्वींसलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद 2022 के बाद पहली बार वनडे टीम में वापसी की है.

टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर

टीम के बाकी खिलाड़ियों में ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस के साथ-साथ ऑलराउंडर तिकड़ी कूपर कोनोली, कैमरून ग्रीन और कप्तान मार्श शामिल हैं. तेज गेंदबाजों में स्टार्क के साथ-साथ जोश हेजलवुड, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस शामिल हैं. इनमें से बार्टलेट और ड्वारशुइस निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान देते हैं. एडम जम्पा टीम के एकमात्र प्रमुख स्पिनर हैं.

मैक्सवेल अब भी बाहर

जोश इंग्लिस और नाथन एलिस टी20 टीम में लौट आए हैं. इंग्लिस पिंडली की चोट से उबरे हैं, जबकि एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से चूक गए थे. ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले नेट्स में एक अजीब चोट का शिकार हुए थे. वह भारत के खिलाफ सीरीज के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं. जोश फिलिप और एलेक्स कैरी पिछली टी20 सीरीज से बाहर हुए हैं. ऐसे में इंग्लिश ही विकेटकीपिंग संभालेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम (पहले दो मैच)

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

