पैट कमिंस की कप्तानी पर लगा सबसे बड़ा दाग, ग्रेग चैपल के 45 साल पुराने शर्मनाक रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Australia vs Bangladesh: पैट कमिंस की कप्तानी पर सबसे बड़ा दाग लग गया है और उन्होंने एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिससे दुनिया का कोई भी कप्तान बचना चाहेगा. पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के सफल कप्तानों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी कैप्टेंसी में कंगारू टीम को ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जिताने में मदद की है.
बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से गंवाकर पैट कमिंस ने ग्रेग चैपल के 45 साल पुराने शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दिग्गज तेज गेंदबाज पैट कमिंस ऐसे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अपने घर में दो अलग-अलग एशियाई टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है. पैट कमिंस ने 2021-22 एशेज के बाद से टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है.
ग्रेग चैपल के बाद पैट कमिंस दूसरे ऐसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग एशियाई टीमों के खिलाफ घरेलू टेस्ट गंवाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान ग्रेग चैपल ने पाकिस्तान के खिलाफ दो घरेलू टेस्ट मैच गंवाए थे. ग्रेग चैपल ने पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 1977 में सिडनी और दिसंबर 1981 में मेलबर्न में दो टेस्ट मैच गंवाए थे. ग्रेग चैपल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ फरवरी 1981 में एक टेस्ट मैच मेलबर्न में गंवाया था.
वहीं, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के तौर पर भारत के खिलाफ नवंबर 2024 में घरेलू धरती पर पर्थ में एक टेस्ट मैच गंवा चुके हैं. लगभग दो साल बाद पैट कमिंस अब बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त 2026 में डार्विन में एक टेस्ट मैच हार चुके हैं. बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ तीन टेस्ट की जरूरत पड़ी. बांग्लादेश अब ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टेस्ट मैच जीतने वाली सबसे तेज एशियाई टीम और कुल मिलाकर दूसरी सबसे तेज टीम बन गई है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद का प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने डार्विन टेस्ट में 9 विकेट लिए. हसन महमूद ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया था. हसन महमूद के अलावा, स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया.
मेहदी हसन मिराज ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया और फिर दूसरी पारी में पांच विकेट लिए. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी पहली पारी में 84 रनों की अहम पारी खेली, जबकि ओपनर तंजिद हसन तमीम ने 197 गेंदों पर शानदार 101 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पहली पारी में 6 विकेट लिए, जबकि बैटिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने दूसरी पारी में 104 रन बनाए. बता दें कि कंगारुओं की धरती पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहली बार कोई टेस्ट मैच जीतने के बाद बांग्लादेशी टीम की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी है.