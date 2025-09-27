T20 एशिया कप में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा, कोहली-बाबर के क्लब में इस तूफानी बल्लेबाज की एंट्री

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर-4 मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली. सुपर ओवर में पहुंचे इस मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की. 202 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने भी 20 ओवर में इतने ही रन बनाकर स्कोर बराबर कर दिया था. श्रीलंका के लिए पथुम निसंका ने तूफानी शतक ठोका. इस शतक के साथ ही उन्होंने विराट कोहली और बाबर हयात के एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली.

कोहली-बाबर के क्लब में निसंका

दरअसल, निसंका टी20 एशिया कप में शतक ठोकने वाले तीसरे बल्लेबाज बने. विराट कोहली और हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात इससे पहले यह कारनामा कर चुके हैं. सबसे पहले बाबर ने 2016 में हुए पहली बार टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में शतक ठोकने का कमाल किया था. इसके बाद अगले टी20 फॉर्मेट के एशिया कप यानी 2022 में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक जमाया और ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. अब इस लिस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाज निसंका का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने भारत के खिलाफ 107 रन की पारी खेली.

तोड़ा कोहली का ये रिकॉर्ड

श्रीलंका की टीम जब 203 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब निसंका ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने शानदार टाइमिंग और दमदार हिटिंग का प्रदर्शन किया. उन्होंने शुरू से ही तेज खेलना शुरू कर दिया और धुआंधार अर्धशतक जड़ा. ऐसा करके उन्होंने टी20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने के मामले में विराट को पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही निसंका ने टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. निसंका अब 12 पारियों में 434 रन बनाकर टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट का रिकॉर्ड 429 रन का था. निसंका ने 12 पारियों में 5 बार 50 प्लस स्कोर किया है, जबकि विराट ने 9 पारियों में 4 बार यह कारनामा किया था.

51 गेंदों में ठोका शतक

यह शतक निसंका के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था. 51 गेंदों में अपना शतक पूरा करके, वह टी20 एशिया कप में शतक लगाने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले हांगकांग के बाबर हयात (122) और भारत के विराट (122*) ही यह कर पाए थे. इस शतक के साथ 27 साल के निसंका तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में (टेस्ट, वनडे, टी20) शतक लगाने वाले चौथे श्रीलंकाई खिलाड़ी भी बन गए हैं.