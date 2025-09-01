Asia Cup 2025 से पहले फॉर्म में लौटा 27 साल का बल्लेबाज, शतक ठोक कप्तान को कर दिया खुश

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए मंच तैयार हो चुका है. सभी टीमों ने इसके लिए कमर कस ली है. कुछ खिलाड़ी मेगा टूर्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में नजर आए तो कुछ खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. इनमें से एक नाम श्रीलंका के पथुम निसांका का भी था. लेकिन अब उन्होंने भी शतक ठोक कप्तान को खुश कर दिया है. श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका की शतकीय पारी सराहना की. उन्होंने बताया कि उन्होंने एशिया कप से पहले उनकी ख्वाइश पूरी कर दी है.

क्या बोले कप्तान?

आईसीसी ने असलांका के हवाले से कहा, 'मैं एक बड़ा शतक देखना चाहता था और पथुम ने वह कर दिखाया. दोनों टीमों ने कड़ी टक्कर दी. मैंने टीम को बस बुनियादी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था.' निसांका हाल कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. लेकिन उन्होंने 136 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 122 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी लय फिर से हासिल की है.

शतक के बाद खुश दिखे निसांका

निसांका ने शतक ठोकने के बाद कहा, 'मुझे एकदिवसीय मैचों में रन बनाए हुए काफी समय हो गया है. इसलिए मुझे खुशी है कि मैं यहां कुछ रन बना पाया.' निसांका के आउट होने के बाद असलांका ने खुद 61 गेंदों पर 71 रनों की तेज पारी खेलकर पारी को संभाला और इस लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई.

युवाओं को दिया क्रेडिट

असलंका ने कहा, 'युवा खिलाड़ी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मैंने बल्लेबाजों से कम जोखिम उठाकर खेलने और जोरदार रन बनाने को कहा था. उन्होंने ऐसा ही किया. सीरीज का रुख अलग हो सकता था. यह 1-1 से बराबर हो सकती थी. आज हमने बीच के ओवरों में ज्यादा आक्रामक होने का एक मौका गंवा दिया. छोटे-छोटे मौके दिन के अंत में बड़ा अंतर पैदा करते हैं.'