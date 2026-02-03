चोट नहीं ये है असली वजह...इसलिए पैट कमिंस ने छोड़ा T20 वर्ल्ड कप, IPL खेलना पर भी खोला राज

7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत हो रही है. बीते दिनों में टी20 विश्व कप शुरु होने से भी पहले तेज गेंदबाज पैट कमिंस के आगामी विश्व कप से बाहर होने की खबर आई थी. ऑस्ट्रेलिया इस झटके से सही से उबरा भी नहीं था कि कल जोस हेजलवुड के भी टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से बाहर होने की खबर सामने आ गई. अब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने विश्व कप से बाहर होने की बात से पर्दा हटा दिया है.
7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत हो रही है. बीते दिनों में टी20 विश्व कप शुरु होने से भी पहले तेज गेंदबाज पैट कमिंस के आगामी विश्व कप से बाहर होने की खबर आई थी. ऑस्ट्रेलिया इस झटके से सही से उबरा भी नहीं था कि कल जोस हेजलवुड के भी टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से बाहर होने की खबर सामने आ गई. मिचेल स्टार्क ने साल 2025 में ही टी20 विश्व कप को अलविदा कह दिया था. ऐसे में कंगारु टीम की मुख्य तिकड़ी का ना होना अपने आप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े झटके के रुप में था. इसी बीच अब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने विश्व कप से बाहर होने की बात से पर्दा हटा दिया है. उनके इस खुलासे ने सभी को होश उड़ा दिए हैं. उनका मानना है कि टी20 से ऊपर टेस्ट क्रिकेट है और उन्होंने विश्व कप ना खेलने को लेकर काफी कुछ कहा, चलिए जानते हैं विस्तार से...
लंबे समय से हैं चोटिल
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और ODI कप्तान पैट कमिंस नेमाना कि उन्होंने अपने लंबे करियर और 2027 के बेहद व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए T20 वर्ल्ड कप से हटने का डीसिजन लिया है. पीठ की चोट से जूझ रहे कमिंस की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में बेन ड्वार्शुइस को शामिल किया गया है. वहीं, जोस हेजलवुड की जगह टीम में सीन एबॉट को शामिल किया गया है. बता दें कि कमिंस पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हुए थे. तब से वह इस चोट से जूझ रहे हैं.
समय का अभाव
कमिंस ने अपने विश्व कप ना खेलने पर बताया कि ये सच में काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है. मैं खुद भी ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन थोड़ा समय कम पड़ गया और अब समय कम पड़ गया. मुझे थोड़ा अराम और चाहिए. कमिंस ने बताया कि एडिलेड टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तकरीबन 4 हफ्तों के लिए अराम करने की सलाह दी थी. शुरुआत में कमिंस को लगा कि ये समय काफी होगा, लेकिन फॉलोअप के बाद स्कैन में पता चला कि हड्डी को पूरी तरह ठीक होने के लिए और समय की जरूरत है. यही वजह है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम पीछे लेना पड़ा.
बिजी शेड्यूल बना बड़ा कारण
ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाला शेड्यूल काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. अगस्त में उसे बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसके बाद सितंबर में 2018 के ‘सैंडपेपरगेट’ विवाद के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज़ होगी.
वहीं साल 2027 और भी कठिन साबित हो सकता है, जिसमें भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़, मेलबर्न में इंग्लैंड के विरुद्ध डे-नाइट 150वां एनिवर्सरी टेस्ट, विदेश में एशेज सीरीज़, वनडे वर्ल्ड कप और संभावित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं. अगर कमिंस आईपीएल शुरु होने से पहले फिट हो जाते हैं, तो वह हैदरबाद की कमान संभालेंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है.
