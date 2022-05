Paul Stirling: आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) गुरुवार को इंग्लैंड की धरती पर विस्फोटक पारी खेलकर सूर्खियों में आ गए हैं. बर्मिंघम बीयर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 51 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली. ये उनके टी20 करियर की सबसे बड़ी पारी बन गई है. उन्होंने ये कारनामा नॉर्थेंट्स स्टीबैक्स के खिलाफ मुकाबले में किया. स्टर्लिंग ने अपनी पारी में 9 चौके और 10 छक्के जड़े. उन्होंने एक ओवर में 34 रन बना डाले, जिसमें लगातार पांच छक्के और एक चौका शामिल है.

बर्मिंघम बीयर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से प्रभावित इस मैच में 3 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए. 16 ओवर के इस मुकाबले में बीयर्स की शुरुआत खराब रही. उसके दो विकेट चार ओवर में ही गिर गए थे. इसके बाद स्टर्लिंग ने मोर्चा संभाला और गेम को पलट दिया. उन्होंने सैम हैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 गेंदों में 170 रनों की साझेदारी की. हैन ने 32 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली, जिसमें एक छक्का और 9 चौके शामिल हैं.

Paul Stirling carnage in T20 Blast - 6,6,6,6,6,4 - 34 runs in a single over. pic.twitter.com/fhFa41BVMe

