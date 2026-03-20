31 गेंदों पर नहीं बना पाया 1 भी रन....टीम को मिली शर्मनाक हार, फिर भी 'मैन ऑफ द मैच' बना ये कप्तान

Shikhar Dhawan Unique Record: 28 मार्च से आईपीएल 2028 का आगाज होने जा रहा है. 10 टीमें एक खिताब के लिए भिड़ने वाली हैं, इससे पहले आपको हम उस रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है.
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Shikhar Dhawan Unique Record: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, मैच का हीरो वही बनता है, जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता है. मतलब बेस्ट खिलाड़ी को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिलता है. लेकिन जरा सोचिए, एक बल्लेबाज 31 गेंदें डॉट खेलता है, टीम हार जाती है और फिर भी वह मैच का हीरो बन जाता है. यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है, लेकिन ऐसा आईपीएल के एक मुकाबले में हो चुका है. 2008 में शुरू हुए इस लीग में कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन जिस अनोखे रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है.
यह रिकॉर्ड है एक मैच में सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने का, जो उस बैटर के नाम है, जिसने इस लीग में रनों की बारिश की और सालों तक टीम इंडिया का स्टार ओपनर रहा. यह कोई और नहीं बल्कि शिखर धवन हैं, जो आईपीएल के एक मुकाबले में 31 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए थे. मतलब अपनी पारी के दौरान उन्होंने जितनी भी गेंदें खेलीं, उनमें से 31 गेंदें डॉट रहीं. इसके बाद भी धवन ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और टीम की हार के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.
यह मुकाबला 9 अप्रैल 2023 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में SRH vs PBKS के बीच खेला गया था. शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 143 रन बनाए थे. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 17.1 ओवरों में 2 विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया था. भले ही टीम हार गई थी, लेकिन धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. आइए जानते हैं कैसे.
दरअसल, पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. टीम का पहला विकेट 1 रन पर गिर गया. प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था. इसके बाद बैक-टू-बैक विकेट गिरते गए. हालत यह हो गई थी कि 88 रनों तक 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन शिखर धवन ने कप्तान होने के नाते समझदारी से बल्लेबाजी की. एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ धवन क्रीज पर डटे रहे. उनकी बल्लेबाजी के दम पर ही टीम पूरे 20 ओवर खेल पाई.
जब विकेट गिर रहे थे, तो धवन पर दबाव था. शुरुआत में उन्होंने विकेट बचाने के लिए डॉट बॉल खेलीं, लेकिन बाद में उसकी भरपाई कर दी.धवन ने अकेले 99 रन बनाए, जिसमें 66 गेंदों का सामना किया. उनके बल्ले से 12 चौके और 5 छक्के निकले.उनके अलावा सैम कुरेन ने 22 रन बनाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया.
हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर राहुल त्रिपाठी की 48 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी के दम पर मैच जीत लिया. इस तरह पंजाब हार गई, लेकिन धवन को 99 रनों की शानदार पारी के लिए टीम की हार में भी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.धवन के नाम आईपीएल करियर में 222 मैचों में 2 शतक और 51 फिफ्टी के दम पर 6769 रन दर्ज हैं. वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं.
शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट गेंद खेलने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं विदेशी बल्लेबाजों में यह रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम दर्ज है, जिन्होंने 12 मई 2009 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 30 गेंदें डॉट खेली थीं. उस मैच में ब्रावो ने 59 गेंदों में 70 रन बनाए थे.
इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एरॉन फिंच और वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर ड्वेन स्मिथ का नाम भी शामिल है. इन दोनों ने ही आईपीएल के एक मैच में 29-29 गेंदें डॉट खेली हैं.
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