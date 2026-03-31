'मुझसे बाद में आने वाले खेल गए, मेरा नंबर कब?' Team India में एक मौके के लिए तरस रहा शुभमन गिल का साथी, आखिरकार छलक गया दर्द

Harpreet Brar: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल वो मंच है, जहां से खिलाड़ियों की किस्मत बदलती है. कहा भी जाता है कि नेशनल टीम का रास्ता आईपीएल से होकर जाता है. मतलब जिस भी खिलाड़ी ने इस मंच पर झंडे गाड़ दिए तो उसे अपने देश की क्रिकेट टीम में एंट्री मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. आईपीएल की चकाचौंध में जहां कई युवा खिलाड़ी एक-दो मैचों के प्रदर्शन के दम पर रातों-रात टीम इंडिया का टिकट पा लेते हैं, वहीं एक ऐसा हुनरमंद खिलाड़ी भी है, जो पिछले 5 साल से इस लीग का हिस्सा है और भारत की ए टीम में एक मौके के लिए टकटकी लगाए बैठा है.

ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के लिए लगातार बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हरप्रीत बराड़ हैं, जो इस लीग में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के डंडे उखाड़ चुके हैं. बार-बार भारत की ए टीम से इग्नोर होने के बाद अब आखिरकार इस खिलाड़ी का दर्द छलक पड़ा है. बराड़ ने अपनी उपेक्षा पर निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें 'इंडिया ए' में जगह न मिलना कचोटता है. लेकिन उनकी जिद है कि शानदार प्रदर्शन के दम पर वो नीली जर्सी पहनकर ही रहेंगे.

आखिर क्या बोले हरप्रीत बराड़?

पीटीआई से बातचीत में बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने कहा कि 'मुझे प्रदर्शन कर तैयार रहना होगा, क्योंकि किसी भी समय कॉल आ सकता है. इसलिए आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं. ऐसा नहीं करेंगे तो जब आदमी अकेला होता है तो कई बार ऐसे पल आते हैं, जहां खुद से सवाल होता है कि मेरा नाम कब आएगा.'

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हरप्रीत बराड़ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 'मैं पिछले पांच साल से आईपीएल में अच्छा कर रहा हूं, मुझे इंडिया ए टीम के ऐलान होने और मेरा नाम नहीं होने पर बुरा लगता है. जो लड़के आईपीएल में बाद में आए हैं, वे पहले खेल चुके हैं. फिर भी मुझे भरोसा है कि किसी दिन मेरा नाम आएगा.'

विराट-एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को कर चुके हैं आउट

आईपीएल 2021 में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े बल्लेबाजों को आउट कर सनसनी मचा दी थी. वो पंजाब के लिए पिछले सीजन ही रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने 4 मैचों में 23 विकेट भी लिए थे. उनका कहना है कि रेड बॉल फॉर्मेट उन्हें काफी अच्छा लगता है और वे इसमें खेलने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं. बराड़ पंजाब टीम के अपने साथियों शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्हें साल 2025 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम के साथ नेट्स में बॉलिंग करते देखा गया था, कप्तान गिल ने ही उन्हें बुलाया था.

हरप्रीत ब्रार का क्रिकेट करियर?

बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर हरप्रीत ब्रार पंजाब से आते हैं. वो पिछले 5 साल से आईपीएल का हिस्सा हैं. 2020 में उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक वो पंजाब की टीम का ही हिस्सा हैं. उन्होंने 49 मैचों में 244 रन बनाए हैं, जिनमें 35 विकेट शामिल हैं. फर्स्ट क्लास करियर के 4 मैचों में 21.26 की औसत से कुल 23 विकेट निकाले, जबकि लिस्ट ए के 22 मैचों में 20 विकेट दर्ज हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 105 मैच खेलकर 102 विकेट ले चुके हैं.

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