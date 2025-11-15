PBKS IPL 2026 Squad: मैक्सवेल से उठा भरोसा.. पंजाब ने 5 खिलाड़ियों को किया रिलीज, 'पर्स' में 10 करोड़ से भी ज्यादा रकम

PBKS IPL 2026 Squad Player List: पिछले सीजन में धुआंधार प्रदर्शन करने वाली पंजाब किंग्स की टीम ने अगले सीजन के लिए भी तैयारी जोरदार कर ली है. पंजाब की टीम ने रिलीज प्लेयर्स में उन प्लेयर्स की छंटनी की जो पिछले सीजन कुछ खास नहीं कर पाए थे. इस लिस्ट में में सबसे बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल का है.
Trending Photos
PBKS IPL 2026 Squad Player List: पिछले सीजन में धुआंधार प्रदर्शन करने वाली पंजाब किंग्स की टीम ने अगले सीजन के लिए भी तैयारी जोरदार कर ली है. पंजाब की टीम ने रिलीज प्लेयर्स में उन प्लेयर्स की छंटनी की जो पिछले सीजन कुछ खास नहीं कर पाए थे. इस लिस्ट में में सबसे बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल का है. पंजाब ने मैक्सवेल की छुट्टी कर दी है. अब पंजाब की टीम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैंक में रखकर उतरेगी.
टीम ने रिटेन किए ये खिलाड़ी
रिटेन किए गए खिलाड़ी: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशक, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़.
पंजाब के रिलीज किए गए खिलाड़ी
ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, एरॉन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे.
ये भी पढे़ं.. MI IPL 2026 Squad: अर्जुन से लेकर कर्ण शर्मा तक.. मुंबई ने 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज, अब पर्स में कितने पैसे?
कितना पर्स बाकी?
अब सवाल है कि पंजाब किंग्स के पास आखिर कितने पैसे और स्लॉट्स बाकी हैं. मिनी ऑक्शन में पंजाब की टीम 11.5 करोड़ रुपये लेकर उतरेगी. टीम के पास 4 स्लॉट्स बाकी हैं जिसमें से 2 विदेशी खिलाड़ी खरीदने होंगे. मैक्सवेल के साथ जोश इंग्लिस को भी पंजाब की टीम ने रिलीज कर दिया है. अब देखना होगा कि मैक्सवेल पर मिनी ऑक्शन में कौन सी टीम दांव लगाती है.