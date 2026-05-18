VIDEO: प्रीति जिंटा की श्रेयस अय्यर से सीरियस चैट... टूटकर बिखरे पोंटिंग, पंजाब की हार के बाद वायरल ये वीडियो

IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है. सीजन की शुरुआत में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली पंजाब की टीम अब पूरी तरह बिखर चुकी है. प्लेऑफ के लिए अब पंजाब की टीम को चमत्कार की दरकार है. लगातार 6 हार के बाद पंजाब की ओनर प्रीति जिंटा और कप्तान की सीरियस बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हुई. आरसीबी के खिलाफ टीम एक बार फिर कोलैप्स कर गई, प्रियांश आर्य से लेकर श्रेयस अय्यर तक कोई टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ और टीम को 23 रन से हार मिली.

डग आउट में छाया गमगीन माहौल

करारी हार पंजाब के डगआउट में गमगीन माहौल देखने को मिला. इस हार के साथ ही पंजाब की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब न के बराबर बची हैं. मैदान पर मिली इस शिकस्त के बाद डगआउट से लेकर सोशल मीडिया तक निराशा का माहौल साफ देखा जा सकता है. हेड कोच रिकी पोंटिंग डगआउट में बेहद निराश और अकेले बैठे नजर आए, जैसे उन्होंने हार मान ली हो.

प्रीति जिंटा ने अय्यर से की बात

मैच खत्म होने के बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच मैदान पर काफी देर तक गंभीर बातचीत हुई. इस बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे साफ है कि टीम के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस मैच में कमाल का ऑलराउंड खेल दिखाया. आरसीबी इस सीजन में प्लेऑफ का टिकट पक्का करने वाली पहली टीम बन गई है.

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शशांक सिंह ने लगा दी जान

आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए विराट के अर्धशतक और वेंकटेश अय्यर के 73 रनों की बदौलत पंजाब के सामने 223 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया था. जवाब में टॉप ऑर्डर से सिर्फ कूप कोनोली ने 37 रन की पारी खेली. वहीं, मिडिल ऑर्डर में सूर्यांश शेडगे ने 35 रन, मार्कस स्टोइनिस ने 37 रन ठोके. शशांक सिंह ने महज 27 गेंद में 56 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने के लिए जान झोंक दी, लेकिन पंजाब टारगेट से 23 रन पिछड़ गई.